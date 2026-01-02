VIDEO de la Torre de Control del Aeropuerto de Acapulco tras el sismo SÍ es real; estas son las claves

El sismo de este 2 de enero provocó daños en la Torre de Control del Aeropuerto de Acapulco.

Tras el sismo magnitud 6.5 y sus más de 150 réplicas, se dio a conocer un video que muestra los daños ocasionados por el temblor en la Torre del Control del Aeropuerto de Acapulco.

La grabación fue descalificada por Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, y uno de sus secretarios; sin embargo, El Financiero pudo verificar que se trata de uno de los videos del sismo de este 2 de enero de 2026.

Estas son las claves que demuestran que la grabación sí corresponde al sismo de este martes.

¿Qué dijo la gobernadora Evelyn Salgado del video de la Torre de Control?

Durante una transmisión en vivo, Evelyn Salgado, y uno de sus secretarios señalaron que correspondía a un sismo de 2021.

“Hay un video que está circulando de la Torre de Control del Aeropuerto pero este data de 2021”, dijo el secretario. “Ese video no es del día de hoy. Ese video es del sismo de 2021. Así que les pido que no caigamos en las noticias falsas”, agregó la gobernadora.

La grabación muestra los daños en la Torre de Control del Aeropuerto Acapulco, operado por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). Las imágenes permiten ver el desprendimiento del plafón y daños a otras estructuras de la propia instalación.

No obstante, El Financiero corroboró con tres fuentes distintas que el video SÍ es real.

¿Cómo comprobamos que el video de la Torre de Control sí es real?

Una fotografía en poder de El Financiero, tomada tras el sismo de este 2 de enero del 2026, muestra la Torre de Control tras ser arreglada y permite observar tres elementos que coinciden con el material audiovisual señalado como falso por el gobierno de Guerrero, y que confirman que ese video es actual.

Así quedó la Torre de Control del Aeropuerto de Acapulco tras el sismo en México de magnitud 6.5 de este 2 de enero. (Especial)

El primero es el controlador de tránsito aéreo. Él porta una camiseta guinda. El segundo, es el termo amarillo con azul que aparece al final del video y que en la fotografía obtenida por El Financiero está presente.

El tercer elemento corresponde al sistema de relojes checadores en la torre de control. En el 2021, estos eran biométricos, pero se sustituyeron por una aplicación que es la que aparece en la computadora del material audiovisual y es utilizada actualmente para registrar los horarios de los controladores en servicio.

Sismo también dañó al AICM

El primer temblor de 2026 en México también provoco daños en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, principalmente en la Terminal 2.

“Se reportan daños menores en acabados (vidrios rotos, caída de plafones), sin afectación a la operación ni a los usuarios”, informó la AFAC.

Además, el AICM indicó que no se encontraron daños en el área operativa y en las Terminales.

Actualmente, el AICM se encuentra en remodelación de cara al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.