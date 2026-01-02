Videos: Así se vio el sismo en México HOY en Reforma, el Centro y otros puntos de CDMX

Vaya inicio de año. Videos del sismo en México hoy muestran cómo se sintió el temblor de magnitud 6.5 que nos sorprendió la mañana de este viernes 2 de enero.

Afortunadamente, la alerta sísmica en celulares se activó segundos antes de que el sismo fuera perceptible y eso ayudó a la evacuación de inmuebles. “Uy, está temblando”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum antes de evacuar el Salón Tesorería del Palacio Nacional, donde celebraba la conferencia mañanera de este viernes.

Hasta el momento solo se ha informado sobre una persona muerta como saldo del sismo en México hoy; sin embargo, los videos del temblor muestran el ir y venir de monumentos como el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, o de otros edificios.

¿Cómo se vio el sismo en México HOY?

Tras el sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), usuarios de redes sociales comenzaron a publicar videos sobre el temblor.

Uno de los que más llamó la atención fue grabado en Paseo de la Reforma y muestra cómo se tambalea el Ángel de la Independencia durante el terremoto. La grabación fue hecha por personas que se encontraban en la banqueta.

“Si está temblando horrible… Sí está temblando fuertísimo. Nosotros ya estamos abajo, todavía la percepción (del sismo) en un edificio continúa”, se escucha decir a una de las personas en la grabación.

Otro video del movimiento del Ángel de la Independencia fue captado desde un automóvil que circulaba sobre Paseo de la Reforma, según difundió el usuario Iztacalco Noticias.

El usuario Axel Belfort publicó un video en el que se aprecia el tambaleo de los edificios y se escucha el crujir de objetos durante el sismo de hoy en México.

“Estos edificios son a prueba de todo. Estamos en un piso 7, en Parques Polanco. Estopa durísimo, bienvenido a la CDMX, está temblando durísimo. Vamos a sobrevivir, todo bien”, asegura un usuario que grabó uno de los videos del sismo.

Carlos Cordero publicó una serie de fotos y videos en los que se observan los daños ocurridos en el edificio del Hotel Holiday Inn de Reforma. Según las imágenes compartidas por el reportero de la agencia Quadratin, habría afectaciones en plafones, techos y paredes.

Videos del sismo en México grabados en Guerrero

Uno de los videos que más ha llamado la atención tras el sismo en México fue grabado en la laguna de Coyuca de Benítez, en Guerrero. La grabación muestra que comienzan a salir burbujas del agua, al tiempo que las aves emprenden el vuelo y se genera más movimiento en el agua.

“Sigue temblando porque siguen saliendo burbujas”, dice la persona que grabó el video a bordo de una pequeña embarcación similar a un kayak.

Los videos del sismo en México también muestran los daños en carreteras. Una grabación del Grupo Siade muestra el momento en el que ocurre un deslave en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en Guerrero.