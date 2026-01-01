¿Hasta cuándo puedes ir a la experiencia de ‘Stranger Things’ en CDMX? Fechas, horarios y precios de 2026

La 'Stranger Things The Experience' se mantiene durante un tiempo más tras el estreno del episodio final. (Foto: STexperience/press/Imagen generada con ChatGPT)

Es tu turno para pelear con Vecna: Tras el final de Stranger Things, la fiebre por la serie está a tope y todavía estás a tiempo de acudir al evento inmersivo para que te sientas como en Hawkins y en el Upside Down.

Stranger Things The Experience es un espectáculo que tiene diferentes atracciones, entre ellos el intentar derrotar a los villanos de la serie de Netflix.

Y si todavía no has ido, todavía tiene cupo para visitarla en familia, pareja o tu solo durante unas semanas más, estos son los detalles.

La 'Stranger Things The Experience' es un evento inmersivo para todos los fans de la serie de Netflix. (StrangerThingsexperience/Press)

Fechas y horarios de ‘Stranger Things The Experience’ en CDMX

Stranger Things The Experience está disponible para visitarse hasta abril de 2026 (sin una fecha de cierre oficial).

Hasta el momento está habilitada la compra únicamente para los meses de enero (donde se mantiene cerrado lunes y martes, excepto los días 5 y 6) y para febrero de 2026, mes en que no se abre durante todos los lunes, excepto el 2.

El acceso del primer bloque de personas es a las 10:00 a.m. y el último está programado para las 9:00 p.m., cada recorrido tiene una duración promedio de entre 45 minutos y 1 hora.

¿Cuánto cuestan los boletos para ‘Stranger Things The Experience’ y dónde comprarlos?

Los precios de los boletos para Stranger Things The Experiencie cambian al depender del día en que los visites.

En enero y febrero los costos oscilan entre los $504 MXN y los $616 MXN, siendo los más costosos en fin de semana.

Además, existe la posibilidad de adquirir una versión VIP de los accesos por un costo total de $1,120 MXN por persona, sin importar la fecha de tu asistencia.

El boleto VIP contiene un kit de regalo con diferentes objetos relacionados con la serie de Stranger Things, además de un acceso prioritario.

Para acceder a la página web, da clic en el siguiente enlace para la compra de los boletos de Stranger Things The Experience, aunque también los puedes adquirir en la plataforma Fever.

Es importante destacar que solo se permite la entrada a niños a partir de los 5 años, siempre y cuando estén acompañados de sus papás o de un tutor.

El capítulo 8 de 'Stranger Things' 5 marcó el final de la serie. (Foto: Netflix/press)

¿Cómo es la ‘Stranger Things The Experience’ en CDMX?

La experiencia de Stranger Things tiene el objetivo de hacer sentir como en Hawkins, con todos los peligros que esto implica, como el sentirse acechado por los Demogorgones.

De acuerdo con información oficial, entre las atracciones hay una que es inmersiva y te lleva a participar en la derrota de los villanos de la serie gracias a tu inteligencia, tus decisiones y hasta un poco de suerte.

En las instalaciones hay algunos sets ambientados en momentos del programa de TV como la sala de los Byers, el Palace Arcade o el Laboratorio de Hawkins, donde puedes tomarte fotos, mientras caminas junto a algunos de los personajes más icónicos de Stranger Things.

Además, al final de tu recorrido encuentras tiendas para comprar tu recuerdo ochentero o de objetos con temática de la serie de Netflix.

También existe la opción de comprar comida y bebida temática de la producción televisiva para sentirte como en el ‘Upside Down’.