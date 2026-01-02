Las 2 películas donde el Ángel de la Independencia se cayó: Una fue antes de que un sismo lo tiró de verdad

El Ángel de la independencia se cayó en dos ocasiones, pero en películas. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Existen diferentes películas y series que retratan sismos en la CDMX, el claro ejemplo es la serie Cada minuto cuenta, y entre ellas están algunas donde el Ángel de la Independencia se cayó de su sitio.

Y aunque esto sí pasó en la vida real, solo fue una vez, pero las producciones cinematográficas retrataron el desplome de la figura de Nike y cómo terminó en el suelo de una de las glorietas de Avenida Paseo de la Reforma en más de una ocasión.

El Ángel de la Independencia es una de las figuras que identifican a México. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Cuáles son las películas donde se muestra un sismo que tiró el Ángel de la Independencia?

El Año Nuevo nos sorprendió con un temblor en la CDMX que sacudió la ciudad este 2 de enero y que generó memes en redes sociales debido al susto de mucha gente al escuchar la alerta sísmica y las alarmas de los celulares.

El fenómeno impacta tanto en la sociedad que se retrata en diferentes películas y series, pero en este caso son dos donde se muestra la caída del Ángel de la Independencia.

La primera de ellas fue casi en una profecía, pues se estrenó en febrero de 1941, más de una década antes de que la Victoria Alada terminara en el piso.

Se trató de Cuando La Tierra Tembló (primeramente fue llamada La destrucción de México), dirigida por Antonio Helú. La trama muestra como un terremoto azota la CDMX mientras las personas intentan sobreponerse a la tragedia. La cinta fue protagonizada por Emilio Tuero y Arturo de Córdova.

En la escena no solo se cae la figura de Nike, también toda la columna que la sostiene casi como si volara por encima de los coches en Avenida Paseo de la Reforma.

La segunda película que muestra el Ángel de la Independencia en el suelo data de un tiempo mucho más reciente.

Se trata de El hombre de la multitud del director José Manuel Cravioto, quien recreó el desplome de la figura de un sismo en México en la década de los años 50.

El impacto fue tal entre los capitalinos al ver la Victoria alada en el piso que el cineasta tuvo que publicar en redes sociales que la figura estaba en buenas condiciones y él solo creó una réplica, la cual es la que apareció en los videos virales en el suelo en Reforma.

“El ángel no se cayó, parece, pero no, es una réplica de goma para la escenografía de la filmación de la película, nuestro angelito está bien, solo grabamos una secuencia, pero ya estamos terminando la recreación histórica (...) gracias por apoyar el cine mexicano”, declaró Cravioto.

¿Cuándo se cayó el Ángel de la Independencia?

La realidad siempre supera la ficción y en una ocasión un sismo en la Ciudad de México sí causó la caída del Ángel de la Independencia.

El sismo se registró el domingo 28 de julio de 1957 aproximadamente a las 2:40 a.m. y su intensidad fue de una magnitud de 7.8 en la Escala de Richter.

De acuerdo con la página del Gobierno de México, la figura, de siete metros y aproximadamente 7 toneladas, se cayó y se dañó a tal grado que su restauración demoró un año.