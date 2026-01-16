VIDEOS: Así se vivió el sismo de magnitud 5.3 en CDMX y Guerrero la madrugada del 16 de enero

Cámara de vigilancia captaron el momento en que el sismo de 5.3 cimbró la CDMX y Guerrero. (Cuartoscuro)

Un sismo de magnitud 5.3 sorprendió a miles de personas en Guerrero, la Ciudad de México y el Estado de México durante la madrugada de este viernes 16 de enero.

El sismo tuvo epicentro a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, cerca de la costa, y ocurrió a las 00:42 horas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Tras el ‘susto’, en redes sociales circularon videos que muestran la intensidad del movimiento y su percepción en distintos puntos como Acapulco, la Costa Chica, Las Vigas, diversas alcaldías de la capital y municipios del Estado de México.

Los videos contienen el sonido de la alerta sísmica. En ellos se observa cómo estructuras hoteleras de la costa de Guerrero se cimbran por el sismo, al igual que edificios de la Ciudad de México.

Una de las grabaciones muestra cómo los candelabros de un domicilio se mecen por el movimiento de la tierra, lo que provoca un ligero desplazamiento de las estructuras en la alcaldía Benito Juárez.

¿Cuáles fueron los daños por el sismo del 16 de enero?

Derivado del epicentro en Guerrero, las autoridades informaron que las localidades con mayor percepción del sismo fueron:

San Marcos

Tecoanapa

Acapulco de Juárez

de Juárez Las Vigas

Florencio Villarreal

Ayutla de los Libres

Juan R. Escudero

Costa Chica

Centro

Costa Grande

En la Ciudad de México, las autoridades desplegaron un operativo con sobrevuelos de supervisión para descartar daños estructurales evidentes en la capital.

Durante la mañana del 16 de enero, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero estableció comunicación con dependencias municipales para una evaluación preliminar.

A las 7:00 horas, las autoridades descartaron el registro de personas lesionadas o daños estructurales en Acapulco tras el sismo de magnitud 5.3.

Sheinbaum descarta afectaciones por sismo del 16 de enero

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante la conferencia matutina que no existió registro de afectaciones por el sismo. Señaló que continúa el apoyo del gobierno federal a las familias con daños en sus viviendas por el sismo ocurrido el 2 de enero.

“Afortunadamente, no pasó nada, nos informó la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez. No hubo mayores daños. Del primer sismo, el que ocurrió hace unos días, se está apoyando a la gobernadora por algunas viviendas que quedaron dañadas”, expresó la mandataria ante medios de comunicación.

A la par se burló sobre el sonido de la alerta sísmica que llega a los celulares, pero no ofreció que se vaya a remplazar para cumplir con su objetivo.