¿Vives en la Benito Juárez? Esta colonia no tendrá agua del 12 al 14 de enero

El pozo Jardín Pombo, que estuvo relacionado con el agua contaminada en CDMX en 2024, recibirá mantenimiento.

La Ciudad de México tendrá un corte de agua desde la noche de este lunes 12 de enero hasta el miércoles 14, según anunciaron las autoridades.

El corte de agua afectará especialmente a la alcaldía Benito Juárez, en la colonia San Pedro de Los Pinos.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que el corte al suministro de agua en la Ciudad de México comenzó este lunes a las 22:00 horas, y ante la disminución del servicio, los vecinos podrán solicitar pipas de apoyo.

¿Por qué habrá reducción al servicio de agua en San Pedro de los Pinos?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua explicó que los vecinos de la alcaldía Benito Juárez tendrán reducción en el servicio de agua debido a trabajos de rehabilitación en el Pozo Jardín Pombo.

¿Recuerdas los reportes de agua presuntamente contaminada con combustible? El pozo Jardín Pombo fue uno de los afectados, e incluso tuvo que cerrar durante días para las revisiones.

Dicho pozo se ubica frente al mercado principal de la Benito Juárez y fue perforado desde inicios de septiembre de 2009.

Además de las labores en este pozo, este lunes las autoridades realizaron labores de mantenimiento en Magdalena Contreras y Milpa Alta. En ambos casos, el motivo del corte fue la reparación de fugas, y los trabajos no se extenedrán más allá del 13 de enero.

Cortes de agua en CDMX: ¿Cómo solicitar una pipa?

Si sufres falta de agua durante la reparación de pozos o de fugas en la Ciudad de México, puedes pedir una pipa de agua a través de la línea H20, llamando al teléfono *426.

En caso de que no sepas desde dónde te suministran el agua en la Ciudad de México, accede a la página web de Agua en Tu Colonia, solo sigue estos pasos:

Entra a la página web de la Secretaría de Gestión Integral del Agua en este enlace.

de la Secretaría de Gestión Integral del Agua en este enlace. Selecciona la alcaldía en la que vives.

en la que vives. Elige tu colonia .

. El sistema te informará cómo se suministra el agua a tu colonia, si desde pozos o desde el Sistema Cutzamala.

Esta información es importante para que reconozcas si los cortes de agua y cierres de pozos te afectan directamente.