Urge vigilar la operación de los albergues de animales en la CDMX: Liz Salgado

Para la diputada panista Liz Salgado, el conflicto de la semana pasada en el Albergue Franciscano en Cuajimalpa, ilustra con claridad la problemática que enfrenta la Ciudad de México en materia de bienestar animal.

No debemos olvidar, dijo la legisladora, que México ocupa uno de los primeros lugares a nivel latinoamericano en abandono de animales, pues de acuerdo con la UNAM, se estima que en el país hay cerca de 30 millones de perros y gatos que viven en las calles, de los cuáles 70 por ciento fueron abandonados, dijo.

Además, en la Ciudad de México no hay un control y registro detallado de los albergues y su operación. Muchos incluso lo hacen a través de redes sociales y solicitan aportaciones sin que haya constancia de las acciones que realizan o el uso que dan a recursos, medicamentos y materiales que reciben, señaló la panista.

En relación con la propuesta de la Jefa de Gobierno de enviar al Congreso de la Ciudad una iniciativa de ley en materia de albergues, Liz Salgado recordó que la actual Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX ya incluye la figura de albergues y refugios.

Incluso, enfatizó, en el reglamento vigente de la ley se señalan los requisitos que deberán cumplir los albergues, así como las facultades de la autoridad en materia de vigilancia y regulación de estos establecimientos.

La solución no es sobre regular, abundó la panista, sino garantizar que los instrumentos legales y sus reglamentos sean eficaces y eficientes, pero sobre todo, que se cumplan.

Revisaremos a detalle la iniciativa que se mande, sobre todo que contenga los elementos que aseguren su vigencia y aplicación, señaló.

Lo que llama la atención, abundó la legisladora, es la velocidad con que se atendió este tema y la insistencia del gobierno de la Ciudad por diferenciarlo del conflicto entre particulares por la ocupación del predio. Un tema del que ya varios medios han señalado que tiene como fondo la venta del terreno a una inmobiliaria.

Bien dice el dicho: no hagas cosas buenas que parezcan malas, dijo Liz Salgado, refiriéndose a la insistencia del gobierno por separar el tema entre las asociaciones confrontadas por el predio y por justificar el desalojo, cuando la asociación franciscana al parecer contaba con la protección de varios amparos.

Para finalizar, Liz Salgado, solicitó al gobierno de la Ciudad que informe el destino que tendrán de los perros y gatos rescatados, así como la evolución de los que están siendo tratados por los problemas de salud que tenían. Son seres sintientes, recordó la legisladora, y la prioridad debe ser su bienestar.