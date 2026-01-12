CDMX sufrirá intenso frío y fuertes vientos: ¿Qué alcaldías amanecerán a 3 grados el martes 12 de enero?

¡Brrrr! La Ciudad de México activó una doble alerta por fuertes vientos y bajas temperaturas para las próximas horas del lunes 12 de enero y martes 13, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Esta dependencia detalló que para este lunes 12 de enero se esperan vientos intensos durante la tarde, mientras que las bajas temperaturas permanecerán en la Ciudad de México el martes 13 de febrero, cuando se esperan de uno a seis grados.

CDMX activa alerta amarilla por fuertes vientos HOY 12 de enero

Se activó la alerta amarilla por la intensificación de vientos de 50 a 59 kilómetros por hora, con rachas fuertes previstas para la tarde y noche del lunes 12 de enero, en un horario de 14:30 a 20:00 horas.

Las alcaldías de CDMX afectadas serán:

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

CDMX activa alerta naranja por frío intenso (1 a 3 grados) el 13 de enero

Protección Civil de la CDMX también activó alerta naranja por temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados, que se presentarán durante la madrugada y mañana del martes 13 de enero, de 00:00 a 9:00 horas.

Las alcaldías con mayor riesgo:

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

CDMX activa alerta amarilla por frío (4 a 6 grados) el 13 de enero

Además, se mantiene alerta amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados en la misma franja horaria del martes 13 de enero. Las alcaldías contempladas son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Las autoridades recomendaron a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, asegurar objetos que puedan caer por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

¿Cómo protegerse del frío y de los fuertes vientos en CDMX?

Ante las bajas temperaturas y rachas de viento registradas en la Ciudad de México, autoridades de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos a la salud y prevenir accidentes, especialmente en esta temporada invernal.

Recomendaciones ante bajas temperaturas

Para evitar enfermedades respiratorias y afectaciones por el frío, se recomienda:

Proteger a niños, niñas, personas adultas mayores y mujeres embarazadas .

. En caso de usar calentadores o chimeneas , mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones.

, mantener una para evitar intoxicaciones. Utilizar crema humectante para proteger la piel de la resequedad causada por el frío.

para proteger la piel de la resequedad causada por el frío. Mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente contra COVID-19, influenza y neumococo.

Peligros asociados a los fuertes vientos

Las rachas intensas pueden provocar diversos riesgos, entre ellos:

Caída de ramas, árboles y lonas .

. Objetos arrastrados o caídos en caminos y carreteras .

. Daños a mobiliario urbano y viviendas.

Para evitar accidentes, las autoridades aconsejan: