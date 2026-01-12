¿Regreso a clases con tráfico? Sigue el reporte de tráfico en CDMX para este lunes EN VIVO

Es posible que se registre táfico en distintos puntos de la CDMX este lunes.

Feliz regreso a clases... ¿y a las horas en el tráfico? Los estudiantes vuelven a las aulas este lunes 12 de enero, y con ello es posible que el tráfico en las calles de la Ciudad de México incremente tras las vacaciones de invierno.

Además del regreso a clases, la Ciudad de México se enfrenta a una doble alerta por frío para este lunes, y todas las alcaldías están a la espera de bajas temperaturas de entre 3 y 6 grados, especialmente entre las 1:00 y 8:00 horas.

Se espera que este lunes estén disponibles todas las estaciones del Metro de la Ciudad de México, luego de los cierres en la Línea B para labores de instalación de durmientes sintéticos.

Sin embargo, el gusto no le va a durar mucho tiempo a los chilangos, ya que Adrián Rubalcava, director del Metro, informó que es posible que a finales de enero comiencen los cierres para la remodelación de la Línea 3, especialmente en la estación Universidad.

Si sales temprano a las calles este lunes, toma en cuenta la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), donde conocerás las manifestaciones a lo largo del día, así como el reporte vial en El Financiero.

Reporte vial: ¿Cómo opera el Metro, Metrobús y otros servicios de transporte?

Metro: Servicio regular.

Metrobús: Servicio regular.

Cablebús: Servicio regular.

Tren Ligero: Servicio de Las Torres a Xochimilco , y servicio provisional de RTP de Las Torres a Tasqueña.

, y servicio provisional de RTP de Las Torres a Tasqueña. Trolebús: Cierre de Canal de Tezontle a Estudios Churubusco en la Línea 9.

Frío en CDMX: ¿Cuáles son las alcaldías en las que se esperan temperaturas más bajas?

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México informó que las 16 alcaldías están en alerta por frío, siendo las del sur las más afectadas.

Este es el nivel de alertamiento por frío en cada alcaldía:

Alerta Amarilla , con temperaturas mínimas de 4 a 6 grados: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Alerta Naranja, con temperaturas mínimas de 3 a 5 grados: Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

¿Cómo queda el Hoy No Circula en CDMX este lunes?

Antes de que calientes motores, toma en cuenta que así queda el Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, luego de un fin de semana de contingencia ambiental.

Los autos que no circulan en CDMX este lunes son: