Cierres en la Línea B del Metro: ¿Qué estaciones no darán servicio este fin de semana?

El Metro informó que habrá transporte alternativo con RTP para facilitar los traslados. (Fotoarte El Financiero | Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro)

Los cierres en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) continúan y este fin de semana toca el turno de la Línea B del Metro, la cual tendrá cierres parciales durante el sábado 10 y el domingo 11 de enero, por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus precauciones en estos días.

Autoridades del Metro de la CDMX informaron que, con motivo de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como del mejoramiento del tramo elevado de la Línea B, el servicio únicamente se ofrecerá en dos tramos: de Ciudad Azteca a Villa de Aragón y de Buenavista a Morelos.

Detallaron que durante estos días se llevarán a cabo labores para el colado de cuatro trabes que darán mayor rigidez al cajón de vías, ubicado en los tramos de Oceanía-Romero Rubio y Romero Rubio-Flores Magón.

¿Qué estaciones de la Línea B del Metro cerrarán este fin de semana?

En un comunicado, el Metro de la Ciudad de México informó que las estaciones de la Línea B que permanecerán cerradas este sábado y domingo son:

San Lázaro

Flores Magón

Romero Rubio

Oceanía

Deportivo Oceanía

Bosque de Aragón

Debido a estos cierres y para facilitar la movilidad, se implementará un servicio alternativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), de Morelos a Villa de Aragón, durante todo el horario de servicio del Metro:

Sábado 10 de enero: de las 6:00 a las 24:00 horas.

Domingo 11 de enero: de las 7:00 a las 24:00 horas.

El servicio de la Línea B se reanudará de manera normal, de Ciudad Azteca a Buenavista, el lunes 12 de enero.

Así serán los trabajos para mejorar el servicio en la Línea B del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo detalló que durante la madrugada del sábado se colocarán cuatro nuevas trabes en el tramo elevado de la Línea B. Esta intervención requiere esperar el fraguado del concreto, por lo que no podrá realizarse mientras circulan los trenes.

Además, se sustituirán 125 durmientes de madera obsoletos por elementos sintéticos en el aparato de vía 11A/21, ubicado entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía.

Precisó que estas acciones forman parte del programa de mejora continua del tramo elevado y del sistema de vías de la Línea B, bajo la dirección del titular del STC, Adrián Rubalcava, y siguiendo las instrucciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

En este sentido, el director del Metro CDMX solicitó la comprensión de los usuarios, ya que aseguró que los trabajos están destinados a optimizar el servicio para los aproximadamente 401 mil pasajeros que diariamente utilizan esta línea.

El Metro recomendó a las y los usuarios de la Línea B tomar en cuenta estos trabajos al planear sus traslados durante el fin de semana.