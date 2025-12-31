‘Cierra mal el año’: Usuarios del Metro de CDMX reportan retrasos en las Líneas 3, 8 y B

Usuarios reportaron retrasos de hasta 30 minutos en las Líneas 3, 8 y B del Metro este miércoles 31 de diciembre.

Usuarios del Metro de la Ciudad de México se quejaron del servicio de transporte y acusaron que “cierran el mal año” este miércoles 31 de diciembre.

Pese a la baja afluencia en algunas rutas, desde las 06:00 horas personas usuarias reportaron fallas en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad. Supuestamente, los tiempos de espera iban de 10 a 30 minutos.

Alegaron que después de salir de la terminal Indios Verdes el tren detenía su avance entre estación y estación durante varios minutos.

“¿Iniciando y la L3 Dirección CU ya anda lenta y parándose cada 2 min? ¿Por? ¿Por qué no avanzamos?”; “Llevamos 30 minutos parados en Juárez, Línea 3, dirección Universidad, ¿qué pasa?”, fueron algunas de las quejas.

Hasta después de las 7:00 horas, usuarios continuaron reportando el deficiente servicio en esa línea. Según la administración del Metro, aparentemente no había razón técnica para justificar ese retraso.

¿Qué pasa en las Líneas 8 y B del Metro de CDMX?

Pasajeros también reportaron avance lento en la Línea 8, que va de Garibaldi a Constitución de 1917. Alegaron que esperaron varios minutos el paso de un convoy.

La molestia fue similar en la Línea B (Ciudad Azteca - Buenavista), donde el tren “va haciendo base” en cada estación con dirección a Buenavista.

En todos los casos se descartó alguna avería o afectaciones debido al clima frío del último día del año.

“Al momento la Línea 8 no presenta averías, se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales”, respondió la cuenta oficial del Metro en redes sociales.

¿Por qué mantienen encendidos los ventiladores en el Metro?

La mañana del 31 de diciembre se registraron bajas temperaturas y usuarios denunciaron que algunos vagones mantenían los ventiladores encendidos.

El frío fue menos tolerable para algunas personas, que pidieron apagarlos. Sin embargo, no es un reclamo nuevo, ya que las quejas comenzaron desde otoño.