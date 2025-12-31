Llega a tiempo al recalentado: Así operarán el Metro y Metrobús este jueves 1 de enero en CDMX

La Secretaría de Movilidad y el Sistema de Transporte Colectivo detallaron que los horarios especiales estarán vigentes en Año Nuevo. (Foto: Cuartoscuro)

En el marco de las celebraciones de fin de año, el transporte público de la Ciudad de México ajustará sus horarios de operación para atender la demanda de usuarios durante las festividades de Año Nuevo.

Las modificaciones aplicarán tanto para el Metro como para el Metrobús, de acuerdo con información oficial difundida por las autoridades de la Ciudad de México.

Estos cambios buscan facilitar la movilidad de quienes trabajan, realizan compras de última hora o se trasladan para celebraciones familiares.

No obstante, las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, especialmente por los ajustes en los horarios de cierre y las últimas salidas de las unidades.

La Secretaría de Movilidad y el Sistema de Transporte Colectivo detallaron que los horarios especiales estarán vigentes únicamente el 31 de diciembre y el 1 de enero, fechas consideradas de alta movilidad en la capital del país.

¿Cómo opera el Metro este miércoles 31 de diciembre?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el miércoles 31 de diciembre el servicio se brindará en un horario especial de 05:00 a 23:00 horas.

De acuerdo con la tarjeta informativa oficial, la última salida de trenes desde las terminales de cada línea será a las 22:30 horas.

Este ajuste aplica a todas las líneas de la red, con el objetivo de permitir una operación ordenada durante la noche previa al Año Nuevo.

La autoridad capitalina recomendó a los usuarios planear con anticipación sus recorridos y considerar el horario de la última salida.

¿Qué horario tendrá el Metro CDMX el 1 de enero?

Para el jueves 1 de enero, el Metro CDMX operará con horario correspondiente a día festivo, es decir, de 07:00 a 24:00 horas, conforme a lo establecido en la normatividad del sistema.

Ese día también estará vigente el programa “Tu bici viaja en Metro”, que permite el acceso de bicicletas a las estaciones, como ocurre los domingos y días festivos. Esta medida busca fomentar la movilidad sustentable y ofrecer alternativas de traslado a los usuarios.

¿Cuál será el horario del Metrobús en Año Nuevo?

De acuerdo con la información gráfica oficial, el Metrobús CDMX tendrá horarios diferenciados:

31 de diciembre: servicio de 04:30 a 21:00 horas en las líneas 2, 3, 4, 5 y 6 .

servicio de en las líneas . Se contempla una extensión de horario hasta la 01:00 de la madrugada del 1 de enero en la Línea 1 , sujeta a condiciones viales.

hasta la en la , sujeta a condiciones viales. 1 de enero: el servicio operará de 05:00 a 00:00 horas en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Las autoridades precisaron que los horarios están sujetos a las condiciones de tránsito y operación.