Metro de CDMX abrirá bolsas y mochilas: ¿En qué estaciones aplicará revisión por fiestas decembrina?

Autoridades capitalinas pusieron en marcha el Operativo Cero Pirotecnia para evitar transporte y venta en el Metro. (Metro)

‘Pásele para acá, joven’. Las autoridades de la Ciudad de México realizarán revisiones a mochilas y bolsas que porten los usuarios del Metro durante las fiestas decembrinas.

Esta medida forma parte del operativo “Cero Pirotecnia”, que pusieron en marcha en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desde el 17 de diciembre y que durará hasta el 6 de enero de 2026.

El objetivo es garantizar la seguridad en las instalaciones del Metro de la CDMX, desde accesos, vestíbulos y pasillos, hasta andenes y trenes.

¿En qué estaciones se realizarán revisiones de mochilas y bolsas en el Metro?

Las autoridades reiteraron a todas las personas usuarias del Metro de la CDMX que “estará estrictamente prohibido el ingreso, el transporte y la comercialización de material pirotécnico dentro de las instalaciones”.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, se colocarán puntos de revisión, principalmente en los sitios con mayor ingreso de pirotecnia:

Fray Servando

Merced

Candelaria

Jamaica

Zócalo/Tenochtitlan

Pino Suárez

Salto del Agua

A la par, el Sistema de Videovigilancia del Metro mantendrá un monitoreo constante en los accesos de las estaciones que presentan mayor incidencia de ingreso de personas con material pirotécnico.

¿Existe alguna prohibición para ‘quemar’ pirotecnia?

A nivel federal no existe una ley que regule la quema de pirotecnia; se trata de una de las actividades más comunes durante las fechas de festejo a nivel nacional.

En tanto, la Ciudad de México cuenta con regulaciones sobre el uso de pirotecnia que podrían generar sanciones para las personas.

De acuerdo con el artículo 28, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se considera una infracción contra la seguridad ciudadana “detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas” sin permiso de la autoridad.

En caso de incumplir esta norma, el responsable puede ser acreedor a una multa de entre 11 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre mil 245 y 4 mil 525 pesos, aproximadamente.

Además, las autoridades pueden imponer arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad.

¿Cuáles son los riesgos de utilizar pirotecnia?

Las autoridades recordaron que los artefactos explosivos o el material pirotécnico pueden causar accidentes.

Existe la posibilidad de provocar incendios en el lugar o a distancia, además de que representan la principal causa de quemaduras y amputaciones en menores de edad.

A la par, recomiendan proteger a los animales de compañía en espacios cerrados y confortables debido al ruido, que puede generar estrés y ansiedad.