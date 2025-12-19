‘¿Qué pasa?’: Usuarios de las Líneas 1, 2 y 3 del Metro de la CDMX reportan retrasos de hasta 15 minutos

Usuarios del Metro reportaron retrasos en las Líneas 1, 2, 3 y A la mañana de este viernes. (Cuartoscuro)

El Metro de la Ciudad de México cerró la semana con un avance complicado en varias líneas, de acuerdo con las quejas de usuarios registradas este viernes 19 de diciembre.

Tras el inicio del servicio, las inconformidades se hicieron presentes, en particular en la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, la cual concentró la mayor cantidad de comentarios negativos.

Según los usuarios, los trenes con dirección a Tasqueña tardaron varios minutos en pasar, lo que atribuyeron a constantes paradas durante el trayecto entre estaciones.

A las 6:00 horas no existía reporte de alguna avería que afectara la circulación de los trenes; sin embargo, la administración del Metro prometió agilizar la salida de los convoyes desde las terminales.

La falta de un avance constante provocó un aumento en la afluencia de usuarios en las estaciones y complicó el abordaje de los trenes.

Usuarios solicitaron información a la administración del Metro sobre los tiempos y retrasos en la Línea 2 con dirección a Tasqueña, con el fin de tomar alternativas de transporte. No obstante, la autoridad negó la existencia de alguna falla que explicara la ineficiencia del servicio.

“Buen día, ¿pasó algo en Línea 2? No pasa el tren a Tasqueña. Digan para irme a otra línea y no perder mi tiempo”, se lee en uno de los mensajes.

¿Qué pasa en las Líneas 1, 3 y A del Metro de la CDMX?

Otro de los problemas reportados en redes sociales fueron los retrasos en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, donde los tiempos de espera superaron los seis minutos estimados por el Metro.

Ante las quejas, la administración aclaró que los retrasos se debían a “la revisión a un tren” y aseguró que agilizaría la marcha.

“¿Línea 3, 6 minutos? ¡Mentira! Llevamos arriba de los trenes más de 15 minutos y no hemos salido de la terminal de Indios Verdes”, reprochó una usuaria.

De forma paralela, los retrasos en la Línea 1, recientemente reinaugurada tras un proceso de modernización, generaron molestia entre los pasajeros.

De acuerdo con los reportes, los trenes detuvieron su avance con dirección a Observatorio. En algunos casos, el alto fue total y transcurrieron varios minutos antes de retomar la marcha.

“La Línea 1 dirección Observatorio, tren detenido entre Pino Suárez e Isabel la Católica. ¿No se supone que, al ser todo nuevo, no deberían quedarse detenidos tanto tiempo?”, cuestionó un usuario.

Por último, en la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, los usuarios se quejaron de retrasos y de un avance “muy lento” del servicio.