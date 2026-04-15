Clima en Guadalajara: Cielo nublado y temperaturas de hasta 34°C

Así está el clima para Jalisco para este 15 y 16 de abril.

El clima para la Zona Metropolitana de Guadalajara este miércoles 15 de abril presentará cielos nublados y temperaturas elevadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan máximas de hasta 34.7°C en Zapopan y Tonalá, mientras que las mínimas rondarán los 13.7°C en Guadalajara y Zapopan.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en las ciudades de Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura máxima alcanzará los 34.3°C y la mínima será de 13.7°C. Los municipios de Guadalajara registrarán valores actuales de alrededor de 31.1°C, con rangos que varían entre los 14°C y los 36°C durante el día.

Por su parte, Zapopan tendrá una máxima de 34.7°C y una mínima de 13.7°C. En Tlaquepaque, se esperan entre 14.0°C y 34.3°C. Tonalá mostrará un rango de 14.0°C a 34.7°C, con municipios como Tonalá reportando actualmente 31.0°C.

¿Lloverá este miércoles en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Las condiciones atmosféricas para este miércoles indican un cielo nublado en toda la zona, sin probabilidad de lluvias significativas. La humedad será extremadamente baja, con un 0% registrado en las principales ciudades de la región.

El viento soplará de manera ligera, con velocidades de 6 km/h en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, y de 5 km/h en Tonalá. El SMN informa que canales de baja presión influirán en otras regiones, pero no traerán precipitaciones a Jalisco.

¿Cómo será el pronóstico extendido en Jalisco los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 16 de abril : Máxima de 34°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 34°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Viernes 17 de abril : Máxima de 35°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 4 km/h. Sábado 18 de abril: Máxima de 34°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Pronóstico del clima para el jueves 16 de abril de 2026. (Conagua Clima)

Pronóstico del clima para el viernes 17 de abril de 2026. (Conagua Clima)

Para los días venideros, la tendencia general es de temperaturas máximas elevadas, rondando los 34°C y 35°C, con mínimas que se mantendrán frescas entre 13°C y 14°C. Los cielos variarán de nublado a medio nublado, sin cambios importantes en las condiciones de lluvia.

¿Cómo protegerse del calor de hasta 34.7°C en Jalisco?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo abundantes líquidos, incluso si no se siente sed. Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, es crucial para prevenir golpes de calor.

También es aconsejable usar ropa ligera, de colores claros y manga larga, así como sombreros o gorras y lentes de sol. Se pide prestar especial atención a niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables.

¿Afectará el clima las actividades diarias en Guadalajara?

Las condiciones de cielo nublado y temperaturas elevadas podrían hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables durante las horas centrales del día. Se sugiere planificar deportes o paseos para la mañana temprano o al atardecer, cuando el calor baja un poco.

En cuanto al transporte y el tráfico, no se prevén afectaciones directas por el clima, ya que no hay pronóstico de lluvias fuertes ni vientos extremos que puedan complicar la circulación. Sin embargo, el calor puede generar fatiga en los conductores.

¿Qué ropa usar hoy en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Para este miércoles, lo ideal es optar por prendas holgadas y transpirables, fabricadas con telas naturales como el algodón. Los colores claros ayudan a reflejar la luz solar y a mantener el cuerpo más fresco, contrarrestando las sensaciones térmicas elevadas.

Al salir de casa, es indispensable llevar consigo una botella de agua para rehidratarse constantemente. También se recomienda usar protector solar con un factor alto y gafas de sol, incluso con el cielo nublado, para protegerse de la radiación ultravioleta.

¿Cómo está la calidad del aire hoy en Jalisco?

Respecto a la calidad del aire, es importante consultar los reportes de las autoridades ambientales locales. Aunque no se esperan fenómenos que la afecten directamente, las condiciones de viento ligero y la ausencia de lluvias pueden favorecer la concentración de contaminantes.

Para información actualizada sobre el **clima** y posibles alertas, se recomienda seguir los comunicados del SMN y de Protección Civil de Jalisco. Estas instituciones ofrecen datos precisos para tomar las precauciones necesarias y cuidar la salud de la población.