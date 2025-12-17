‘¿Y si funciona?’: Usuarios de las Líneas 2, 3, 7 y 8 del Metro reportan retrasos y lento avance HOY

Usuarios del Metro se quejaron por retrasos en le servicio en las Líneas 2, 3, 5, 7, 8 y 9(@Clement39148960/X)

“¿Y si funciona?” Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron múltiples complicaciones en el servicio de uno de los transportes más importantes de la capital del país este miércoles 17 de diciembre.

Las molestias por el mal servicio se concentraron en la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña. Supuestamente, el tiempo de espera por tren superó los 10 minutos y, ante la falta de avance constante de los convoyes, la afluencia incrementó, con pocas posibilidades para abordar.

De acuerdo con los comentarios de los usuarios, los trenes permanecieron detenidos con dirección a Tasqueña y, en el sentido hacia Cuatro Caminos, no hubo alguna corrida.

Al respecto, la administración del Metro afirmó que en la Línea 2 no se presentó alguna avería y que la circulación y salida de los trenes se agilizaría.

Las molestias de los pasajeros se sumaron luego del anuncio de que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanecería cerrada hasta nuevo aviso.

¿Qué pasa en las Líneas 7, 8, 9 y 3 del Metro de CDMX?

El mal servicio del Metro se extendió a otras estaciones de alta afluencia en el horario en el que cientos de personas intentan llegar a sus centros de trabajo.

Las quejas de los usuarios también se dirigieron a la Línea 3 (Indios Verdes–Universidad), supuestamente porque algunas personas no pudieron abordar un tren sino hasta 30 minutos después de la espera.

No hubo alguna razón que explicara el retraso, pero causó molestia debido a que la administración del Metro informó que el tiempo de espera era de seis minutos a las 7:00 horas.

“Línea 3 ponen 6 minutos, si el primer tren tardó 35 minutos en salir estaciones con alta afluencia por su ineptitud y mal servicio”, se quejó un usuario.

Un problema similar ocurrió en la Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, donde supuestamente el tiempo de espera era de cinco minutos, pero algunos usuarios reportaron 10 minutos sin el paso de algún tren con dirección a El Rosario.

“¿Y si funciona la línea 7 o no? Porque ustedes dicen que el tiempo es de 5 minutos, cuando la realidad es que pasaron 10 minutos para que llegara un tren”, escribió un usuario.

Respecto al servicio de las Líneas 8 (Garibaldi–Constitución de 1917) y 9, que va de Pantitlán a Tacubaya, los usuarios comentaron que el avance fue a “vuelta de rueda”.

A las 7:00 horas, el Metro informó que la afluencia era alta en la mayoría de las líneas y que el tiempo promedio de espera era de cinco minutos.