CDMX amanecerá con frío extremo: Estas alcaldías llegarán a los 4 grados este miércoles 17 de diciembre

Protección Civil activó la alerta por temperaturas de hasta 4 grados en cinco alcaldías. (Fotoarte El Financiero | Cuartoscuro/Shutterstock)

El invierno ya comienza a sentirse en México. La CDMX se alista para una madrugada con heladas, luego del paso del Frente Frío número 21, que aunque se aleja del país, deja una masa de aire polar que continuará influyendo en las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.

Para este miércoles 17 de diciembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías, donde se prevé que el termómetro descienda entre los 4 y 6 grados Celsius, principalmente durante las primeras horas del día.

¿Qué alcaldías de CDMX sentirán más los efectos del Frente Frío 21?

De acuerdo con el pronóstico de bajas temperaturas, cinco alcaldías de la capital, principalmente aquellas con mayor altitud y zonas boscosas, serán las más afectadas por el frío intenso durante el amanecer de este miércoles:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

En estas demarcaciones se prevén mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius, por lo que Protección Civil exhortó a la población a no exponerse mucho tiempo al frío y utilizar ropa térmica durante las primeras horas del día.

Las autoridades también pidieron evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados, ya que representan un alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

A esto se suma la posible presencia de niebla densa durante la madrugada, lo que podría reducir la visibilidad en calles y carreteras. Se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y encender las luces bajas.

¿Cómo estará el clima en México este miércoles 17 de diciembre?

A nivel nacional, el clima estará influenciado por un doble frente frío, previo al inicio del invierno, lo que provocará un descenso significativo de temperaturas en varias regiones del país, con registros cercanos o inferiores a los 10 grados Celsius en distintos estados.

Durante el miércoles, el paso de una vaguada en altura sobre el centro del país, en combinación con la inestabilidad atmosférica, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Puebla.

En el Valle de México se espera un ambiente frío a fresco por la mañana, con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, por la tarde el cielo se tornará mayormente nublado y el ambiente será templado, con lluvias e intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas.

Durante la noche, las temperaturas volverán a descender, generando un ambiente frío en la región centro y muy frío en zonas altas, donde podrían formarse bancos de niebla hacia la madrugada.

Para la Ciudad de México, se prevé una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius y una mínima de 7 a 9 grados, con viento del suroeste de 5 a 15 km/h y rachas que podrían alcanzar los 35 km/h.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil, con el fin de reducir riesgos durante los episodios de frío intenso.