Frente frío 21 se aleja del país, pero seguirán las bajas temperaturas: ¿Dónde habrá heladas?

El SMN advierte que el ambiente frío a muy frío persistirá durante la mañana y la noche del miércoles. Cuartoscuro

El frente frío 21 se está alejando y ya no impactará directamente al país. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se mantiene con características estacionarias sobre el mar Caribe, sin afectar a México.

Sin embargo, su masa de aire polar asociada continuará influyendo en el clima durante las próximas horas.

Aunque se prevé un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en amplias regiones del país, el frío no dará tregua por completo.

El SMN advierte que el ambiente frío a muy frío persistirá durante la mañana y la noche del miércoles, especialmente en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde incluso se esperan heladas al amanecer.

Este contraste térmico —días más templados y madrugadas gélidas— es característico de la temporada invernal y obliga a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, sobre todo en zonas serranas y comunidades de mayor altitud.

Además del frío, otros fenómenos atmosféricos seguirán generando lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en distintas regiones del país, lo que configura un escenario climático diverso y con impactos diferenciados por estado.

¿Dónde seguirá el frío y habrá heladas en México?

Según el pronóstico a 24 horas del SMN, las temperaturas mínimas más extremas se registrarán durante la madrugada del miércoles 17 de diciembre:

Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas: regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

con heladas: regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

El SMN subraya que estas condiciones se presentarán principalmente al amanecer, por lo que el riesgo de heladas agrícolas y afectaciones a la salud se concentra en las primeras horas del día del miércoles 17 de diciembre.

¿Hay estados en los que hace calor?

Pese a las bajas temperaturas nocturnas, la masa de aire polar modificará gradualmente sus características, lo que permitirá un aumento térmico vespertino en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, de acuerdo con el organismo.

Incluso, habrá regiones donde el calor dominará el panorama.

El SMN prevé temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que valores de 30 a 35 °C se esperan en Morelos, suroeste de Puebla, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Lluvias y vientos: otros efectos del sistema

Para el jueves, el pronóstico del SMN indica que un canal de baja presión, en combinación con una vaguada en altura y el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo de México, provocará lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas y chubascos en entidades como Coahuila, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, además de lluvias aisladas en el Valle de México.

En tanto, continuará el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como oleaje elevado de hasta 3.5 metros en esa región.

Finalmente, el SMN anticipa que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte durante la noche del jueves.