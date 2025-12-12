¿Se cancela la pozada? Frente frío 21 entrará a México este fin de semana y afectará con heladas y lluvias

El frente frío 20 está por dejar de afectar al país; sin embargo, viene uno nuevo con heladas que afectarán con temperaturas bajo cero a 18 estados rumbo al fin de semana.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que, además de la irrupción del nuevo frente frío, una serie de canales de baja presión, así como el ingreso de humedad, afectarán a distintos estados del país con lluvias, lo que sumará a las heladas principalmente en las mañanas, a pocos días del inicio del invierno.

¿Cuándo entrará el frente frío 21 a México y qué estados afectará?

Conagua indica que el frente frío 21 ingresará al país en la tarde del sábado 13 de diciembre, a la espera que los estados de la frontera norte del país sean los principales afectados.

De acuerdo con Conagua, en las primeras horas de cada día se esperan temperaturas de hasta -10 grados, especialmente en zonas altas y montañosas; sin embargo, es posible que el frío se ‘estacione’ si interactúa con algún canal de baja presión.

Los estados más afectados por el frente frío 21 serán:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados : Chihuahua y Durango.

: Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados : Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Fin de semana lluvioso en México: Estos estados esperan aguaceros

Las lluvias en México no dan tregua ni por que se acerque el invierno y la navidad, y para este fin de semana una serie de canales de baja presión, en interacción con aire cálido y el ingreso de humedad, contribuirán a las fuertes lluvias especialmente en estados costeros.

Según Conagua, las lluvias ‘agarrarán parejo’ en estados costeros con el Golfo de México, el Océano Pacífico y el Mar Caribe, siendo estos estados los más afectados con aguaceros: