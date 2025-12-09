Frente frío 19 se ‘estaciona’ en la Península de Yucatán: ¿Cuáles serán sus efectos?

El frente frío 19 ocasionará efectos severos en la Península de Yucatán.

El frente frío 19 ‘invade’ a la Península de Yucatán, donde se estacionará durante los próximos días, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Será durante el miércoles cuando el frente frío ocasione chubascos en la Península de Yucatán, así como lluvias fuertes en Quintana Roo.

Junto con la masa de aire polar, el frente frío ocasionará lluvias fuertes a intensas en el oriente y sureste del país.

Las zonas afectadas con precipitaciones intensas muy fuertes serán el norte y este de Chiapas, así como el sur de Tabasco.

Veracruz, en la región olmeca y el este de Oaxaca, tendrán lluvias fuertes a muy fuertes. Mientras que habrá chubascos con lluvias fuertes en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estados que tendrán lluvias por el frente frío 19

El invierno se hará presente con intervalos de chubascos por el frente frío 19 serán en las siguientes entidades:

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Morelos.

Ciudad de México.

Estado de México.

Tlaxcala.

Regiones de Puebla.

Regiones de Veracruz.

Mientras que las lluvias aisladas ocurrirán en:

Zacatecas.

Aguascalientes.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Puebla.

Veracruz.

La masa de aire polar que impulsa al frente frío 19 mantendrá el ambiente de frío a muy frío sobre estados del norte, noreste, oriente y centro del país.

El evento de Norte afectará también a la península de Yucatán, así como al golfo de México y el istmo de Tehuantepec.

Ante dichas precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recordó que las lluvias muy fuertes a fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas e incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como causar deslaves, encharcamientos e inundaciones.

¿Qué estados se ‘congelarán’ por el frente frío 19?

Las temperaturas de -10 a -5 grados con heladas durante la madrugada del miércoles serán las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Edomex, Tlaxcala y Puebla.

En las zonas donde se registrarán de 0 a 5 grados durante la madrugada del miércoles son:

Zonas serranas de Sonora.

de Sonora. Coahuila.

Nuevo León.

San Luis Potosí.

Zacatecas.

Aguascalientes.

Jalisco.

Michoacán.

Guanajuato.

Hidalgo.

Veracruz.

Oaxaca.

En contraste, todavía hay estados que registran altas temperaturas y son Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y la costa de Oaxaca, donde alcanzan de 35 a 40 grados.

Las temperaturas máximas de 30 a 35 grados se mantienen en Sonora, suroeste de Chihuahua, oeste de Durango, Jalisco, Morelos, suroeste de Puebla y la costa de Chiapas.

En el caso de la CDMX habrá cielo medio nublado a nublado. Durante la tarde, ambiente fresco a templado con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos que estarían acompañados de posibles descargas eléctricas. Por la noche, ambiente frío a muy frío con bancos de niebla; así como posibles heladas en zonas altas de la región durante la madrugada del miércoles.