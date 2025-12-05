Frente frío 18 dejará caída de aguanieve y lluvias: ¿Cuáles estados serán los afectados el fin de semana?

En la CDMX para este viernes 5 de diciembre se mantendrá el ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado.

¿Ya se siente la Navidad? El primer fin de semana de diciembre llega acompañado del frente frío 18 que traerá lluvias fuertes y la caída de aguanieve.

La posible caída de nieve o aguanieve será en las sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en el centro, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo el valle de México y la península de Yucatán.

En el caso de la Ciudad de México, para este viernes 5 de diciembre se mantendrá el ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado.Sin embargo, existen condiciones favorables para lluvias ligeras, según detalló la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Mientras que el ambiente será frío durante la madrugada del sábado en las zonas altas de la capital del país.

La temperatura mínima será de 11 grados, mientras que la máxima será de 23 grados, pero se prevé un posible descenso en la sensación térmica por la posible lluvia durante la tarde noche de este viernes.

¿Dónde habrá lluvias y chubascos por el frente frío 18?

Junto con la caída de nieve y aguanieve en las zonas serranas del país, el frente frío 18 traerá lluvias y chubascos.

Las lluvias fuertes serán en Baja California Sur, Sinaloa y Durango. Mientras que los intervalos de chubascos ocurrirán en las siguientes zonas:

Sonora.

Coahuila.

Chihuahua.

Nuevo León.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Zacatecas.

Nayarit.

Jalisco.

Guerrero.

Estado de México.

Puebla.

Veracruz.

Oaxaca.

Chiapas.

Quintana Roo.

Habrá lluvias aisladas en las siguientes zonas:

Colima.

Michoacán.

Aguascalientes.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Ciudad de México.

Morelos.

Tlaxcala.

Sierra norte de Puebla.

Veracruz.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

En tanto, las zonas serranas de Chihuahua y Durango registrarán de -10 a -5 grados con heladas durante la madrugada del sábado.

Habrá heladas de -5 a 0 grados en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Edomex, Tlaxcala y Puebla.

¿Dónde habrá heladas por el frente frío 18 el fin de semana?

Las temperaturas de 0 a 5 grados por el frente frío 18 serán en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, y a pesar del invierno, todavía se registran temperaturas cálidas de 35 a 40 grados en Guerrero, Oaxaca, istmo de Chiapas, Campeche y Yucatán.

Mientras que de 30 a 35 grados se sentirán en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco y Quintana Roo.