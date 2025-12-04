Viernes de ‘andar a pata’: Hoy No Circula para el 5 de diciembre en CDMX y Edomex

¿Cómo opera el Hoy No Circula para el viernes 5 de diciembre? (Especial).

Viernes con ‘V’ de ver a Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, reinaugurado en 2024. Además, hay buenas noticias para los automovilistas porque se les exentará la tenencia. Mientras tanto, toma nota del Hoy No Circula, vigente este viernes 5 de diciembre.

En las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios colindantes del Estado de México te pueden multar si no respetas el Hoy No Circula.

La restricción vehicular, que entra en vigor a las 5:00 y termina a las 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. Los conductores deben revisar si sus vehículos están autorizados a circular para evitar multas.

¿Qué vehículos no podrán circular el viernes 5 de diciembre?

Los automóviles con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 tendrán descanso forzado durante todo el día. Esta normativa se aplica a aquellos vehículos que cuenten con hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aclara que los autos foráneos con estas características también tienen prohibido circular en las vías designadas. La única excepción son los automóviles que portan los hologramas 00 y 0, los cuales pueden transitar todos los días de la semana.

Hoy No Circula del viernes 5 de diciembre. (Especial).

¿En cuáles municipios del Edomex se aplica el Hoy No Circula?

La restricción abarca los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

La medida también es para Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Asimismo, afecta a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula?

El calendario semanal organiza la circulación de vehículos conforme al color del engomado y el último número de la placa. Los martes corresponde al engomado rosa con terminación 7 y 8; los miércoles es para el rojo con 3 y 4; mientras que los jueves aplica para el verde con 1 y 2.

Los viernes, los autos con engomado azul y placas 9 o 0 deben descansar. Para cerrar la semana, los lunes, los vehículos con engomado amarillo y terminaciones 5 o 6 tienen restricciones de circulación.

Los domingos, todos los vehículos son libres de circular, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.

Cuando la calidad del aire desciende a niveles preocupantes, la CAMe activa restricciones adicionales para proteger la salud pública. Esta activación se da cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos.

El Doble Hoy No Circula se implementa automáticamente, duplicando la cantidad de vehículos que deben permanecer fuera de circulación, incluyendo algunos con holograma 0.