ASUS ExpertBook Ultra redefine las laptops empresariales, diseño premium, inteligencia artificial y alto rendimiento

La evolución del trabajo híbrido y la creciente necesidad de movilidad han elevado las exigencias dentro del mercado tecnológico corporativo. Una laptop confiable equivale a más productividad, y en consecuencia más y mejores negocios. En ese escenario, ASUS presentó la ExpertBook Ultra, una propuesta dirigida a ejecutivos y profesionales que requieren potencia, eficiencia y sofisticación en cada jornada.

Con un peso de apenas 990 gramos, este modelo se posiciona como una de las opciones más ligeras dentro del segmento empresarial. Su estructura desarrollada con tecnología Nano Cerámica, combina resistencia y estética premium, respondiendo a las necesidades de quienes buscan herramientas funcionales sin renunciar al diseño.

La ASUS ExpertBook Ultra fue concebida para entornos laborales dinámicos y altamente demandantes. En su interior incorpora hasta un procesador Intel® Core™ Ultra X7 Serie 3 con gráficos Intel® Arc™ integrados.

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El apartado visual también sobresale. La computadora integra una pantalla táctil Tandem OLED de 14 pulgadas con resolución 3K de 2880 x 1800 píxeles y formato 16:10, ofreciendo imágenes nítidas y colores precisos. Además, incorpora tecnología antirreflejo y protección Corning Gorilla® Glass, así como validación Pantone y certificación VESA DisplayHDR True Black 500, atributos que elevan la experiencia tanto en productividad como en consumo de contenido.

En términos de capacidad, puede configurarse con hasta 64 GB de memoria LPDDR5X, permitiendo ejecutar múltiples aplicaciones de manera simultánea sin comprometer fluidez ni rendimiento.

A ello se suma una NPU dedicada con hasta 50 TOPS de rendimiento, diseñada para potenciar experiencias de Inteligencia Artificial, automatización y procesamiento inteligente sin depender completamente de la nube. El resultado es un flujo de trabajo más ágil y eficiente para usuarios corporativos que requieren velocidad de respuesta y estabilidad operativa.

La integración de Copilot+ y Windows 11 amplía las posibilidades para la productividad diaria. Entre sus funciones destacan Recall, que facilita localizar contenido previamente visualizado; Cocreator, orientado a generar y perfeccionar imágenes mediante IA directamente desde el equipo; y Live Captions, herramienta capaz de traducir audio de más de 40 idiomas al inglés, especialmente útil en operaciones globales y reuniones multiculturales.

Uno de los elementos distintivos en materia de diseño es ExpertLumi, un sistema de iluminación ambiental integrado que aporta una apariencia elegante y moderna. Este detalle refuerza el enfoque de la marca hacia usuarios que valoran tanto el desempeño como la presencia visual de los dispositivos que utilizan diariamente.

La seguridad representa otro de sus pilares. ASUS ExpertGuardian, compatible con el estándar NIST SP 800-193, ofrece protección avanzada para la integridad de la información y los sistemas empresariales, un aspecto prioritario en un contexto marcado por el crecimiento de amenazas digitales y esquemas de trabajo remoto.

Con esta propuesta, ASUS fortalece su presencia dentro del mercado corporativo premium al integrar movilidad, inteligencia artificial y protección avanzada en un dispositivo pensado para empresarios y directivos que necesitan mantenerse conectados, productivos y preparados ante los retos del entorno laboral actual.

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