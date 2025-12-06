Frente frío 19 en México: ¿Dónde habrá heladas y lluvias este fin de semana?

En nuestro país se encuentran los frentes fríos 18 y 19; el primero ya no afecta al territorio nacional. (Cuartoscuro)

La Feria del ponche llegó para acompañarte en el momento indicado, ya que el frente frío número 19 arriba a nuestro país el domingo 7 de diciembre, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las autoridades detallaron que el frente frío llegará por el norte del país y que interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias puntuales fuertes en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como chubascos en Nuevo León.

Además, habrá heladas y hasta -5 grados centígrados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. También se prevén de entre -5 a 0 grados centígrados en zonas serranas de Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Habrá de 0 a 5 grados centígrados en zonas montañosas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Fenómenos meteorlógicos en México. (Conagua).

Frente frío número 19 en México: ¿Cuál será su trayectoria?

Conagua explicó la trayectoria del frente frío número 19 en nuestro país y detalló que este recorrerá rápidamente el litoral del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del país.

Por ello, para el lunes 8 de diciembre se prevén lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Se suman lluvias muy fuertes en zonas de Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; fuertes en San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala.

Conagua también prevé chubascos en Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

El evento de “Norte” también estará presente en nuestro país, con rachas de 80 a 100 kilómetros en Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec y de 60 a 80 kilómetros en Tamaulipas.

Actualmente, el frente frío número 18 se encuentra sobre el norte y noreste del golfo de México, sin generar mayores afectaciones en territorio nacional.

¿Cuál será el clima para la CDMX este sábado 6 de diciembre?

Conagua informó que para la CDMX, donde habrá una caravana de combis navideñas, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas y lluvias aisladas en la CDMX.

La temperatura mínima en la CDMX será de 10 a 12 grados centígrados y la máxima de 23 a 25 grados centígrados.