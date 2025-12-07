‘All I want for Christmas is ... frio’: ¿Qué estados tendrán -10 grados en esta semana?

Las heladas más intensas de la semana se registrarán durante la madrugada de este lunes y martes, debido a la presencia del Frente Frío 19. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

¿Alguien tiene un calentador que le falte o le sobre? Es para sobrevivir a las intensas heladas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana dos frentes fríos estarán activos en el país, dejando lluvias intensas y un ambiente gélido en varias regiones.

Las autoridades meteorológicas señalaron que durante la madrugada de este lunes 7 de diciembre, el Frente Frío número 19 ingresó a territorio nacional por las regiones norte y noreste.

Dicho sistema frontal, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos, generará lluvias puntuales fuertes, un marcado descenso de temperatura y vientos con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

La masa de aire polar que impulsa el Frente Frío 19 ocasionará un marcado descenso de temperatura en los estados mencionados, así como un evento de ‘Norte’ fuerte.

¿Qué estados se verán más afectados por el Frente Frío 19?

De acuerdo con el reporte de 96 horas del SMN, el Frente Frío 19 se mantendrá como estacionario sobre la península de Yucatán hasta el miércoles 10 de diciembre. A partir del jueves 11, dejará de afectar al territorio nacional, pero se prevé el ingreso de un nuevo frente frío hacia el final de la semana.

A continuación te indicamos los estados donde se esperan las temperaturas más bajas durante esta semana y que deberán tomar precauciones para evitar afectaciones por el frío:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados : Chihuahua y Durango.

: Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados : Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

¿Cómo estará el clima en México este lunes 8 de diciembre?

Las heladas más intensas de la semana se registrarán durante la madrugada de este lunes y martes, debido a la presencia del Frente Frío 19, con temperaturas que podrían descender hasta los -10 grados. Para el miércoles y jueves se prevé un leve ascenso térmico, con mínimas de hasta -5 grados.

Cabe recordar que diciembre será el periodo con mayor número de frentes fríos durante la temporada invernal 2025-2026, con hasta siete sistemas previstos en total.

Además, se debe tomar en cuenta la presencia del fenómeno de ‘La Niña’ en México, que provocará un invierno más seco a lo largo de la temporada invernal, lo que podría intensificar las bajas temperaturas en varias regiones del país.

Hasta el momento, el SMN no ha brindado más información sobre los efectos que tendrá el Frente Frío número 20 en territorio nacional, el cual arribará en los últimos días de la semana.