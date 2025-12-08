Invierno acecha a México: ¿En cuánto está el precio del gas? Esto son los costos máximos y mínimos

Así estarán los precios del gas LP en México del 7 al 13 de diciembre.

México enfrenta esta semana al frente frío núm. 19, que se desplaza por el litoral del golfo de México y causa fuertes lluvias en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; en tanto, en el norte y centro del país, una masa de aire polar mantiene un ambiente muy frío en la zona.

En tanto, en la Ciudad de México los precios máximos vigentes del gas LP se ubican en 19.64 pesos para las 16 alcaldías, en el periodo del 7 al 13 de diciembre, según el reporte de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En los municipios del Estado de México, el costo por kilo de gas es de 19.53 pesos.

El precio vigente del gas LP en la capital es más bajo en comparación con el costo en los estados. Por ejemplo, el costo por kilo en Aguascalientes es de 20.65 pesos, y en Zacatecas es de 21.09 pesos.

Los precios máximos vigentes del gas LP por kilo para otros estados son:

Chihuahua: 20.50 a 2.34 pesos por kilo de gas

Jalisco: 20.14 pesos por kilo de gas

Nuevo León: 19.85 a 20.57 pesos por kilo de gas

Puebla: 19.62 a 19.86 pesos por kilo

Sinaloa: De 21.11 a 23.03 pesos (según el municipio)

Quintana Roo: 21.55 pesos y 22.07 pesos (Cozumel).

Veracruz: 19.53 pesos.

Yucatán: 20.56 pesos por kilo de gas.

Pronóstico del clima en la CDMX este 8 de diciembre

Para este lunes 8 de diciembre, la Ciudad de México mantiene un ambiente templado y nublado. Se esperan temperaturas de 19 a 13 grados Celsius durante la tarde noche, así como 12 a 11 grados en las primeras horas del día siguiente.

La temperatura mínima de 11 grados Celsius en las próximas horas se espera para la alcaldía Venustiano Carranza, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas frías a muy frías en varios estados de la República para el martes 9 de diciembre: