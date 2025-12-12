Masa de aire polar ‘intensificará’ Frente Frío 21: ¿Cuándo y qué estados esperan heladas de -10 grados?

¡No salgas sin chamarra y bufanda! A partir de este sábado 13 de diciembre se espera la llegada del frente frío número 21, el cual provocará el descenso de la temperatura por la entrada de una masa de aire polar.

Se espera que el frente frío se extienda sobre el noreste del país y la masa de aire polar, que impulsará este fenómeno, cubrirá el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, originando descenso de temperatura de hasta -10 grados, detalló la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El frente frío 21 también tendrá una interacción con la corriente en chorro subtropical. La combinación de ambos elementos ocasionarán rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, así como lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Durante el domingo y lunes, el frente frío 21 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión.

Ambos avanzarán sobre el oeste del Golfo de México y el sureste del país y la península de Yucatán, generando lluvias fuertes a muy fuertes, además de viento.

Las rachas serán de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, y de 30 a 50 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Clima en México: ¿Qué estados esperan heladas de hasta -10 grados el sábado 13 de diciembre?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que los estados que esperan este sábado 13 de diciembre heladas de -10 a 5 grados son los siguientes: