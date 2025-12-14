Doble frente frío en México antes del invierno: ¿Qué estados estarán a -10 grados durante la semana?

Las heladas más intensas por el Frente Frío 21 se registrarán entre el lunes 15 y el miércoles 17 de diciembre, principalmente en el norte y centro del país. [Fotografía. Shutterstock]

¿Ya empezó el invierno en México o por qué nos congelamos? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana el Frente Frío número 21 se mantendrá activo en el país y provocará un descenso de hasta -10 grados en las temperaturas.

Las autoridades meteorológicas señalaron que este frente frío, junto con su masa de aire polar, afectará principalmente al noreste, oriente y sureste de México, con lluvias intensas en Tamaulipas, Veracruz y Chiapas.

Dicho sistema frontal se mantendrá estacionario durante el lunes y martes sobre el Golfo de México. A partir del miércoles comenzará a debilitarse y dejará de afectar al país, aunque se mantendrá el ambiente frío en gran parte del norte y centro del territorio nacional.

Se prevé que, tras la salida del Frente Frío 21, un nuevo sistema frontal arribe próximamente a la frontera norte y noreste de México. En interacción con una línea seca, generará vientos fuertes con posibles tolvaneras en esa región.

¿Qué estados se verán más afectados por el Frente Frío 21?

De acuerdo con el reporte de 96 horas del SMN, el Frente Frío 21 provocará intensas heladas en al menos 10 estados, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 0 y -10 grados, durante las madrugadas del lunes 15 al jueves 18 de diciembre.

A continuación, te indicamos las regiones del país donde se esperan temperaturas gélidas, similares a las del Polo Norte, justo antes de que llegue la Navidad:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados : Chihuahua y Durango.

: Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados : Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

: Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Aunque los efectos ya se sienten con fuerza, el invierno en México inicia oficialmente el 21 de diciembre. Esta estación se extiende hasta el 20 de marzo y suele traer consigo frentes fríos, heladas, lluvias y vientos intensos en gran parte del país.

¿Cómo estará el clima en México este lunes 15 de diciembre?

Las heladas más intensas se registrarán entre el lunes 15 y el miércoles 17 de diciembre, principalmente en el norte y centro del país. El miércoles comenzará un ligero ascenso de las temperaturas diurnas, pero el ambiente frío persistirá durante la madrugada.

Durante el jueves, se prevén lluvias fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, debido al ingreso de humedad del Caribe y el Pacífico, además de canales de baja presión sobre el país.

Durante este lunes, también se pronostican vientos fuertes con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en la región del Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas, Veracruz y la Península de Yucatán, acompañadas de oleaje elevado.

Se tiene previsto que diciembre sea la etapa de la temporada invernal 2025-2026 con mayor número de frentes fríos, con al menos siete sistemas previstos a lo largo del mes, acompañados de descensos térmicos significativos y posibles afectaciones por viento, lluvia y oleaje.