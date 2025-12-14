¿La ‘supergripe’ H3N2 es mortal? Estas personas corren más riesgo de complicaciones tras contagio

La 'supergripe' H3N2 en México llegó, y las autoridades reportaron el primer contagio, aunque la persona ya se recuperó.

La ‘supergripe’ H3N2, en su subtipo K, llegó a México, y la Secretaría de Salud confirmó el primer caso el pasado 12 de diciembre, pero, ¿qué tan riesgosa es esta enfermedad?

Países de Europa, especialmente el Reino Unido, se preparan para una temporada de frío con casos récord de ‘supergripe’ H3N2, que es una variante de la influenza tipo A con una mutación que este año ha provocado hospitalizaciones en distintas ciudades británicas.

Los casos se han extendido a países como Estados Unidos y Canadá, lo que incluso provocó alertamientos en aeropuertos internacionales, con la finalidad de que el brote no se expanda en más países.

En México, la Secretaría de Salud confirmó un caso; sin embargo, explicó que la persona se recuperó con ayuda de tratamiento antiviral.

A la espera de más casos a nivel internacional, algunas de las dudas tienen que ver con qué tan riesgosa es la ‘supergripe’ H3N2, así como quiénes corren más riesgo al padecerla.

¿Qué personas corren más riesgo con la ‘supergripe’ H3N2?

la ‘supergripe’ H3N2 es una enfermedad común, que desde hace años se presenta especialmente en la temporada de invierno, y puede tener complicaciones especialmente para personas que pertenecen a estos grupos:

Mujeres embarazadas , especialmente en el segundo y tercer trimestre del embarazo.

, especialmente en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Niños menores de 5 años de edad.

de edad. Adultos mayores de 65 años.

de 65 años. Personas con afecciones médicas crónicas .

. Quienes tienen trastornos del corazón .

. Personas con enfermedades pulmonares.

Quienes tienen problemas de riñón .

. Hombres y mujeres con desórdenes metabólicos .

. Personas con trastorno de neurodesarrollo .

. Quienes tienen enfermedades del hígado .

. Pacientes con enfermedades relacionadas con la sangre.

¿La ‘supergripe’ H3N2 es mortal? Esto sabemos de los casos más graves

Por ahora no se reportan fallecimientos a causa de la ‘supergripe’ H3N2 en su subtipo K; sin embargo, las autoridades de salud advierten que se trata de una enfermedad con capacidad de agravarse e intensificarse debido a sus mutaciones.

Los hospitales Care CHL de la India explican que la ‘supergripe’ H3N2 “ha experimentado cambios genéticos sustanciales“. Además, la variante de la influenza tipo A ”demuestra una excepcional capacidad de evolucionar mediante reordenamiento genético, lo que le permite adquirir nuevas características y evadir la respuesta inmunitaria del huésped“.

Otro dato importante es que la ‘supergripe’ H3N2 cuenta con una ‘rápida’ tasa de mutación, que conlleva a la aparición de virus antigénicamente novedosos cada 2 a 5 años.

Por esta razón, autoridades de salud han llamado a la vacunación contra la influenza, para así evitar los riesgos derivados de la ‘supergripe’ H3N2.