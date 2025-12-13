‘Supergripe’ H3N2: OPS exhorta a los países a reforzar vacunación y vigilancia epidemiológica

En México ya se reportó el primer caso de ‘Supergripe’ H3N2 y las autoridades sanitarias llaman a vacunarse contra la influenza. (Cuartoscuro).

Luego de que en Europa se reportaron casos de la ‘supergripe’ H3N2 y de que en México se detectara el primer caso, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado a fortalecer la vigilancia del virus y promover la vacunación, especialmente entre adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Las autoridades sanitarias también hicieron un llamado a los países a tratar de manera oportuna los casos y tener listos todos los servicios de salud, en caso de que la enfermedad respiratoria incremente contagios.

Destacó que aunque las autoridades de Europa y Asia, países donde está presente la ‘supergripe’ de influenza A (H3N2), no han reportado cambios significativos en la gravedad clínica, podría haber mayor impacto en las personas de la tercera edad por la temporada invernal.

La OPS indicó también que la vacunación contra la ‘supergripe’ H3N2 ofrece una protección parecida a los años anteriores frente a la enfermedad grave, incluyendo la hospitalización.

No es la primera vez que la ‘supergripe’ H3N2 tiene en alerta al mundo, ya que en 1968 ocurrió una epidemia que inició en Hong Kong y llegó a Estados Unidos.

¿Qué se sabe del primer caso de ‘supergripe’ H3N2 en México?

La Secretaría de Salud informó que en México se presentó el primer caso de ‘supergripe’ H3N2 y que el paciente ya se había recuperado.

En un comunicado detalló que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza virus A H3N2.

Además que el paciente respondió de manera positiva al tratamiento, que consistió en antivirales. Destacó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo y análisis para detectar algún otro caso.

Las autoridades sanitarias agregaron que esta variante de influenza no representa algún riesgo o alarma para la población e hizo un llamado para que las personas se vacunen de influenza, COVID-19 y neumococo.