Salud confirma primer caso de ‘supergripe’ H3N2 en México: Paciente ya se recuperó

La Secretaría de Salud pidió a la población acudir a centros de vacunación ante el aumento de casos de la 'supergripe' en EU y Europa.

La ‘supergripe’ H3N2 llegó a México, según confirmó la Secretaría de Salud en un comunicado donde detalló que el paciente afectado ya se recuperó.

“El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K en una persona. Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado”, informó la Secretaría.

La dependencia agregó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo y análisis para detectar algún otro caso.

Dicha variante tiene características similares a las de la influenza estacional que circula cada año. Sin embargo, el tratamiento no es el mismo, por lo que la vacunación es la principal medida de prevención.

Secretaría de Salud descarta riesgo por supergripe H3N2 en México

La Secretaría de Salud agregó que el virus no representa un motivo de alarma para la población.

Mientras que hizo un llamado a la población a ir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, COVID-19 y neumococo, de acuerdo con el esquema que les corresponda.

Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

La Secretaría de Salud en México informó que dará a conocer cualquier actualización relevante sobre el virus.

¿Qué hacer si una persona se contagia de influenza o de la supergripe H3N2?

En caso de que una persona dé positivo a influenza, se recomienda atenderse de forma temprana y, cuando sea necesario, recibir tratamiento antiviral estándar; asimismo, usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.

El virus de influenza A H3N2 subtipo K, conocido como ‘supergripa’, es una variante que ha circulado recientemente en Europa y Estados Unidos.

Otros países donde se registran casos son Reino Unido, Japón, Canadá y España. Además, existe el riesgo de que se propague más en las próximas semanas debido al incremento de viajes internacionales por la temporada de fin de año.

Se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos estacionales, como la influenza, aunque no se ha asociado con una mayor letalidad.

Las autoridades sanitarias de diversos países han señalado que los casos detectados responden al tratamiento antiviral y que las vacunas estacionales ofrecen protección frente a esta variante.

*Con información de EFE