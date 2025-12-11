‘Súper gripe’ H3N2: Así fue la pandemia de influenza que azotó a EU y el mundo en 1968

La 'supér gripe' H3N2 de hace 57 años fue causada por el virus de la influenza identificado en Hong Kong. (Especial).

¿Habrá una nueva emergencia sanitaria a finales del 2025? Y es que en vísperas de las fiestas decembrinas Europa está en alerta por un brote de la súper gripe H3N2, que es una variante de la influenza tipo A.

Los países que han reportado la enfermedad son Reino Unidos, Japón, Estados Unidos, Canadá y España y existe el riesgo de que se propague todavía más, debido al incremento de los viajes internacionales.

Se suma la llegada de frentes fríos a nuestro país y el incremento de contagios en las enfermedades respiratorias. Pero no es la primera vez que aparece este tipo de gripa, ya que en 1968 se reportaron casos.

¿Cómo fue la pandemia de ‘súper gripe’ H3N2 en 1968?

En la National Library of Medicine se publicó el texto Fifty Years of Influenza A(H3N2) Following the Pandemic of 1968, que relata cómo se vivieron los contagios de este tipo de influenza en el mundo, que se identificó en Hong Kong.

La ‘súper gripe’ H3N2 de hace 57 años fue causada por el virus de la influenza identificado en Hong Kong. Este contenía dos genes derivados de un virus de la influenza aviar A y seis genes del virus A, que había estado circulando entre las personas desde su aparición en 1957.

En 1968 el virus se aisló y se mandó a Londres de inmediato para ser identificado. También se envió al Centro Internacional de la Gripe para las Américas en Atlanta, Georgia.

Se confirmó que la cepa del virus era una variante antigénica distinta de los virus de la influenza contemporáneos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta el 16 de agosto de 1968.

Al mismo tiempo se confirmó la presencia del virus en Singapur, Taiwán, Filipinas, Vietnam y Malasia.

En septiembre hubo contagios en Tailandia, India, el norte de Australia e Irán. El 2 de ese mes el virus llegó a Estados Unidos, luego de qué un infante de marina llegó de Vietnam.

Se registraron 22 casos adicionales en San Diego entre estudiantes y contactos de la Escuela de Instructores de Ejercicios del Cuerpo de Marines.

La ‘súper gripe’ H3N2 luego llegó a Hawái y Alaska entre personal que había regresado recientemente del sudeste asiático.

¿Qué medidas tomó EU ante la ‘súper gripe’ H3N2?

La vigilancia epidemiológica se puso en guardia en Estados Unidos y continuó durante el año siguiente.

Se incluyeron informes sobre ausentismo escolar y laboral, cierre de escuelas, ingresos hospitalarios y consultas externas, así como casos y brotes notificados.

La actividad de influenza en EU aumentó drásticamente en octubre. El primer contagio en un civil se identificó en Needles, California.

Los informes en Colorado aumentaron de 62 casos para la semana que terminó el 2 de noviembre a 670 para la semana que terminó el 9 de noviembre.

Los 50 estados en EU experimentaron un aumento del ausentismo escolar durante la pandemia; 23 enfrentaron cierres de escuelas y universidades y 31 vieron un elevado ausentismo laboral.

¿Qué pasó en EU durante los contagios de ‘súper gripe’ H3N2 en 1968?

El texto relata el cierre generalizado de universidades y la desaceleración de los negocios y la industria.

En diciembre, los astronautas del Apolo 8 fueron vacunados para protegerse de la gripe pandémica antes de su vuelo orbital lunar el 21, y el presidente Lyndon B. Johnson fue hospitalizado con una infección respiratoria que, según sus asesores, “podría llamarse gripe”.

Un editorial del New York Times del 19 de diciembre describió la pandemia como “una de las peores en la historia del país”.