Informe del gobierno de Trump dice que vacuna de COVID-19 mató a niños; acciones de farmacéuticas caen

Las acciones de los fabricantes de vacunas cayeron después de un informe de que los funcionarios de salud de Donald Trump planean vincular las inyecciones de COVID -19 con la muerte de alrededor de dos docenas de niños en una presentación a los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades la próxima semana.

El Washington Post informó el viernes que un grupo de funcionarios de salud parece haber utilizado el Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS) para vincular la muerte de 25 niños con las vacunas contra el COVID-19.

Un comité asesor de alto perfil, que Kennedy reorganizó para incluir a críticos de las vacunas, tiene previsto debatir las vacunas de empresas como Pfizer, Moderna y BioNTech en su reunión de la próxima semana.

¿Cuánto cayeron las acciones de las empresas de vacunas contra el COVID-19?

Las acciones de Moderna cayeron un 7,4 por ciento en Nueva York el viernes. Las de Pfizer cayeron un 4 por ciento, mientras que las de BioNTech, que cotizan en EU, se desplomaron un 7,3 por ciento.

Las vacunas contra la COVID-19 se han convertido en un punto de conflicto político en las últimas semanas, tras el conflicto entre el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y la exdirectora de los CDC, Susan Monarez, que resultó en su destitución a las pocas semanas de asumir el cargo.

El segundo Gobierno de Trump está contra las vacunas

Kennedy ha afirmado previamente que las vacunas elaboradas durante el primer gobierno del presidente Donald Trump —a las que se atribuye en gran medida salvar millones de vidas durante la pandemia— causan complicaciones mortales, a pesar de estudios rigurosos con millones de personas que han demostrado que los efectos secundarios graves son poco frecuentes.

El VAERS recopila grandes cantidades de datos sin filtrar para detectar indicios tempranos de efectos secundarios. Cualquier persona puede enviar informes y no se realiza ningún esfuerzo por verificar los detalles ni evitar la duplicación, un formato que, según los investigadores científicos, dificulta la obtención de conclusiones claras.

“El personal de la FDA y los CDC analiza rutinariamente el VAERS y otros datos de monitoreo de seguridad, y esas revisiones se comparten públicamente a través del proceso ACIP establecido”, dijo el portavoz del HHS, Andrew Nixon, refiriéndose al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización.

¿Qué respondieron las empresas sobre la seguridad de sus vacunas?

En un comunicado, Moderna afirmó que la seguridad de su vacuna contra el COVID-19, Spikevax, es supervisada rigurosamente por la compañía, la FDA y los organismos reguladores en más de 90 países.

Los sistemas de monitoreo de seguridad no han identificado ningún problema de seguridad nuevo o no revelado en niños ni en mujeres embarazadas, afirmó la compañía, y añadió que la investigación sigue demostrando un perfil de riesgo-beneficio favorable para Spikevax.

Pfizer afirmó que amplios datos respaldan la seguridad y eficacia de su vacuna contra la COVID-19. La vacuna se ha administrado a más de mil millones de adultos, adolescentes y niños, lo que ha generado datos sólidos que demuestran un perfil de seguridad favorable, según declaró la empresa en un comunicado.

BioNTech no respondió a una solicitud de comentarios.

Un estudio de Lancet de 2022 sobre la inflamación cardíaca en adolescentes y adultos jóvenes que recibieron vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19 no encontró muertes conocidas y la mayoría de los pacientes se recuperaron en 90 días.

Sistema de datos de reacciones adversas de las vacunas es poco fiable

La Administración de Alimentos y Medicamentos ya había indicado que estaba investigando informes de niños que murieron debido a la vacuna COVID.

“Han muerto niños a causa de la vacuna contra la COVID-19”, declaró el comisionado de la FDA, Marty Makary, en una entrevista con Jake Tapper de CNN a principios de este mes. “Estamos realizando una investigación exhaustiva. Publicaremos un informe en las próximas semanas”.

Se alienta a los pacientes, proveedores de atención médica, cuidadores y empresas a notificar a la agencia sobre eventos adversos posteriores a la vacunación, “incluso si no están seguros de que la vacuna haya causado el problema”, según los CDC, que administran la base de datos VAERS con la FDA.

Sin embargo, el VAERS advierte que algunos de estos informes «representan reacciones reales a las vacunas y otros son eventos adversos de salud casuales, no relacionados con la vacunación», según su hoja informativa . «En general, no se puede establecer una relación causal utilizando únicamente la información del informe del VAERS».

Solo en 2021, se reportaron más de 11 mil muertes. Si bien muchos mencionaron las vacunas contra la COVID-19, es imposible determinar, solo con la base de datos, si se debieron a ellas. Muchos de los informes detallaron infecciones posvacunación, las que ocurrieron después de que un paciente se vacunara. Esto hace posible que el virus, y no la vacuna, fuera mortal.

Incluso Kennedy ha expresado su preocupación por la fiabilidad del sistema. «Es indignante que no tengamos un sistema de vigilancia que funcione», declaró en un evento en Indiana en abril.

Kennedy lleva mucho tiempo afirmando que el gobierno debería centrarse más en las lesiones causadas por vacunas. Antes de asumir el cargo, se lucró conectando a personas con denuncias de daños causados ​​por vacunas con un bufete de abogados que demandó a los fabricantes.

Más recientemente, sus aliados en el Congreso han organizado audiencias con personas que afirmaron que sus familiares sufrieron lesiones causadas por vacunas.

El informe del Washington Post coincidió con el anuncio de los CDC de que las tasas de hospitalización por COVID-19 están alcanzando su punto máximo a nivel nacional. El virus ha contribuido a más de 15 mil muertes en 2025 hasta la primera semana de septiembre, según la agencia.