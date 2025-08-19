Cóctelito de mutaciones: FDA emite alerta por camarones ‘radioactivos’

¿Son radioactivos? La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una recomendación pública para que las personas eviten comprar y comer camarones congelados de una marca que se ofrece en las tiendas Walmart.

La FDA se refiere en específico al camarón crudo congelado de PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods), una empresa con sede en Indonesia cuyos productos se venden en Walmart.

En su comunicado, la autoridad destacó que hasta el momento no ha encontrado productos que hayan dado positivo a cesio-137 (cs-137) que hayan ingresado al mercado estadounidense, pero ya trabaja con distribuidores y minoristas que recibieron productos de la marca BMS Foods, tras detectar cs-137 en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“La FDA determinó que el producto de PT. Bahari Makmur Sejati infringe la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, ya que parece haber sido preparado, envasado o almacenado en condiciones insalubres, por lo que podría haberse contaminado con Cs-137 y podría representar un riesgo de seguridad”, puntualizó la autoridad.

¿Qué es PT. Bahari Makmur Sejati y por qué la FDA emitió una alerta por productos de camarón?

PT. Bahari Makmur Sejati es el mayor proveedor de camarones de Indonesia para el mercado estadounidense.

La FDA emitió una alerta de importación el 14 de agosto, indicando que todos los productos importados por esta empresa estarán sujetos a detención sin examen físico. Esto se debe a preocupaciones sobre la contaminación por radionúclidos, específicamente el Cs-137, que puede tener efectos perjudiciales para la salud humana.

Los consumidores deben estar alertas, ya que la FDA ha aconsejado no consumir, vender ni servir los camarones importados por PT. Bahari Makmur Sejati.

Esta advertencia se basa en la detección de niveles de Cs-137 que podrían representar un riesgo para la salud. La FDA está trabajando para asegurar que estos productos no lleguen a los estantes de los supermercados y que los minoristas actúen de manera responsable al retirar estos productos de la venta.

“La FDA también ha incluido a PT. Bahari Makmur Sejati en una nueva alerta de importación por contaminación química para impedir que sus productos ingresen a Estados Undos hasta que la empresa haya resuelto las circunstancias que dieron lugar a la aparente infracción", puntualizó la autoridad.

¿Qué deben hacer los consumidores si han consumido camarones contaminados?

La FDA detectó cesio-137 en solo un envío de camarones congelados importados por BMS Foods, y el paquete no entró en el comercio estadounidense. Además, el nivel de cs-137 detectado en el paquete retenido fue de 68 Bq/kg, menor al límite de 1200 Bq/kg.

Sin embargo, la FDA emite esta alerta con el fin de revisar los cargamentos y evitar que alimentos contaminados lleguen a los mercados.

La FDA expuso que estos son los alimentos a evitar:

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005540-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005538-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005539-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Si un consumidor ha consumido camarones de PT. Bahari Makmur Sejati, se le aconseja que esté atento a cualquier síntoma inusual y que busque atención médica si es necesario. Los síntomas de exposición a contaminantes pueden variar, pero es importante actuar con precaución y consultar a un profesional de la salud si se presentan síntomas de enfermedad.

Las recomendaciones de la FDA en caso de haber consumido los camarones son las siguientes:

Si compró recientemente uno de los lotes afectados de camarones crudos congelados Great Value en Walmart , deséchelo. No consuma el producto.

, deséchelo. No consuma el producto. Los distribuidores y minoristas deben desechar este producto y no deben venderlo ni servirlo.

Si sospecha que ha estado expuesto a niveles elevados de cesio, hable con su proveedor de atención médica.

¿Qué tan peligroso es el cesio-137?

El cesio-137 es un isótopo radiactivo. De acuerdo con los CDC de Estados Unidos, la exposición al cesio estable o radioactivo ocurre mediante la ingesta de alimentos o agua potable contaminada, o al respirar aire contaminado.

Los niveles altos de cesio radioactivo en el cuerpo pueden producir náuseas, vómitos, diarrea, hemorragias, coma y hasta la muerte en casos graves.

En la alerta, la FDA explica que el cesio-137 puede estar presente “en muchos lugares del mundo como resultado de la contaminación producida en la atmósfera durante las pruebas nucleares”. El cs-137 tiene aplicaciones médicas e industriales. Además, destaca que puede haber cantidades elevadas de cesio-137 en lugares donde se asentó la contaminación de accidentes nucleares como Chernóbil (1986) y Fukushima (2011).

“El Cs-137 emite partículas beta y radiación gamma que se asocian con efectos adversos para la salud. El potencial de riesgos para la salud después de la exposición al Cs-137 depende de la dosis y la duración de la exposición. Las dosis altas provocan el síndrome de radiación aguda. Sin embargo, la exposición a dosis bajas distribuidas en el tiempo puede no causar efectos adversos inmediatos, pero aun así puede ser perjudicial”, indicó la FDA en su Alerta de importación 99-51.

Con información de la FDA.