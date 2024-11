¿Quién es Robert F. Kennedy Jr, el político antivacunas que será secretario de Salud de Trump?

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, lo que ha causado controversia debido a su postura antivacunas y a sus puntos de vista poco ortodoxos sobre la salud pública.

Vale la pena recordar que Kennedy Jr., considerado por funcionarios de la salud pública como una persona con ideas “peligrosas”, estaría al frente de una enorme dependencia federal que supervisa todo, desde la calidad de medicamentos, vacunas y alimentos, hasta la investigación médica y los programas de la red de seguridad social Medicare y Medicaid.

Trump dijo en su red social, Truth Social, que velar por la salud de los ciudadanos es el puesto más importante de la administración y destacó que “durante demasiado tiempo los estadounidenses han sido aplastados por el sistema industrial alimenticio y las farmacéuticas que han recurrido al engaño, la desinformación y la manipulación” en cuestiones de salud pública.

El impacto de esta decisión ha sido tal que este viernes el nombramiento se resintió en Wall Street. Las acciones de las empresas de atención médica en Estados Unidos cayeron, y el índice S&P 500 Health Care cayó hasta un 2,1 por ciento a su nivel más bajo desde mayo.

Según Brian Abrahams, analista de RBC Capital Markets, la selección de Kennedy “podría tener implicaciones de largo alcance y difíciles de proyectar para el sector de la biotecnología, añadiendo una capa considerable de incertidumbre y desafiando la capacidad de inversión”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU representa aproximadamente una cuarta parte del presupuesto federal. (Hannah Beier/Photographer: Hannah Beier/Bloom)

Robert F. Kennedy Jr.: Del activismo antivacunas a las teorías de conspiración

El hijo del exfiscal general de Estados Unidos Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, ambos asesinados en la década de los sesenta, es a juicio de Trump “un tipo fantástico” y con buen conocimiento sobre los pesticidas y el medio ambiente. Sin embargo, su propia familia no piensa lo mismo.

Pese a pertenecer a uno de los clanes políticos más reconocidos del país, gran parte de los Kennedy le ha dado la espalda debido a las teorías conspiratorias que comenzó a difundir durante la pandemia sobre las vacunas y el COVID-19. Entre sus declaraciones más polémicas, Kennedy Jr. aseguró que el virus tenía como objetivo atacar a los caucásicos y a los afromericanos y que las personas más inmunes eran los chinos y los judíos asquenazíes.

De igual modo, ha relacionado los tiroteos masivos en las escuelas con antidepresivos como el Prozac y ha denunciado que los demócratas reciben mucho más dinero de las farmacéuticas que los republicanos. También dijo estar convencido de que las vacunas provocan autismo.

En abril del año pasado, Kennedy Jr. se destapó como un posible candidato a la presidencia de Estados Unidos. Primero, se postuló contra el presidente Joe Biden por la nominación del Partido Demócrata, aunque posteriormente se lanzó como independiente hasta que dejó de lado su candidatura para anunciar su respaldo a Donald Trump.

Kennedy Jr. también es fundador de Children's Health Defense, un importante grupo antivacunas en EU. (CJ GUNTHER/EFE)

Nombramiento de Kennedy Jr. en salud causa alarma entre expertos

“El escepticismo en torno a las vacunas ya ha provocado brotes de sarampión y tos ferina, enfermedades prevenibles que en el pasado mataban a miles de estadounidenses cada año. La elección de Kennedy tiene el potencial de erosionar aún más la confianza del público en las vacunas”, consideró Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

Por otro lado, el doctor Peter Lurie, presidente del grupo de vigilancia de salud pública Center for Science in the Public Interest, añadió que “Robert F. Kennedy, Jr., no está ni remotamente calificado para el cargo y ni siquiera debería estar cerca de las agencias que se sustentan en la ciencia y que resguardan nuestra nutrición, seguridad alimentaria y salud”.

Kennedy es un abogado ambientalista pero no tiene formación científica ni médica. Es por esa razón que los especialistas en salud temen que su nombramiento pueda tener implicaciones importantes para las vacunas recomendadas y la financiación de los programas que las distribuyen.

Cabe mencionar que las acciones de los fabricantes de vacunas, incluidos Moderna Inc., Pfizer Inc., BioNTech SE y Novavax Inc., cayeron el jueves por la noche después de que Trump anunciara la nominación y continuaron cayendo este viernes.