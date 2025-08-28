¿Sin vacuna COVID-19 este otoño? Millones en EU podrían perder el acceso gratuito por esta razón

La disponibilidad de vacunas COVID-19 dependerá en gran medida de las decisiones de aseguradoras y empleadores. (Foto: Shutterstock)

Millones de estadounidenses podrían tener dificultades para encontrar vacunas contra la COVID-19 este otoño, y las vacunas que consigan probablemente serán más caras después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos redujera sus aprobaciones esta semana.

La FDA aprobó el miércoles las vacunas de refuerzo contra la COVID-19 de Moderna, Pfizer y Novavax para personas con afecciones que las ponen en mayor riesgo de contraer el virus. Las vacunas también están aprobadas para personas mayores de 65 años, mientras que el límite de edad para niños varía según el fabricante.

Se espera que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sigan el ejemplo, lo que significa que los planes de salud que siguen las recomendaciones de los CDC ya no tendrán que cubrir los costos de las vacunas para muchos asegurados.

Cualquier persona menor de 65 años sin una condición subyacente técnicamente buscaría la vacuna “fuera de etiqueta”, lo que podría exponerla a altos costos de bolsillo si sus planes de salud no deciden cubrir las vacunas de manera más amplia.

¿Cuánto cuestan las vacunas contra el COVID de Pfizer y Moderna?

Las vacunas de Moderna y Pfizer cuestan 225 dólares en las farmacias CVS sin seguro, según informó un portavoz de la empresa. Sanofi SA, que se asoció con Novavax para distribuir su vacuna contra la COVID-19, indicó que el precio de lista de su vacuna, que empieza más bajo que el precio de venta al público, probablemente será similar al de las demás.

Esta incertidumbre es la más reciente en surgir bajo el mandato del Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., un destacado escéptico de las vacunas que está renovando radicalmente las políticas de inmunización establecidas desde hace tiempo. Sin embargo, la restricción de la elegibilidad de las vacunas también se alinea en gran medida con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que varios países europeos ya están siguiendo.

Las preguntas sobre cómo recomendarán los CDC el uso de las vacunas también se agudizaron después de que Kennedy destituyera a la recientemente confirmada directora Susan Monarez, lo que provocó que un trío de altos líderes de los CDC renunciaran en protesta.

Cobertura de las vacunas COVID-19 dependerá de empleadores y aseguradoras

Ahora, las aseguradoras y los empleadores tendrán que decidir si cubren las vacunas para todos.

Los planes de salud individuales y sus patrocinadores estarán preparados para tomar decisiones de cobertura basadas en la ciencia, la evidencia médica más reciente y los datos más recientes. Este proceso se basará en la evidencia, evaluará diversas fuentes de datos, incluyendo, entre otras, el ACIP, y se basará en las necesidades de los clientes.

Shawn Gremminger, presidente y director ejecutivo del grupo de empleadores Alianza Nacional de Coaliciones de Compradores de Servicios de Salud, dijo que espera que la mayoría de los empleadores sigan cubriendo las vacunas sin costo por el momento, considerando lo económicas que son en relación con el costo del tratamiento del COVID.

Aun así, podría resultar más difícil para las personas acceder a las vacunas si su médico o farmacéutico no se siente cómodo recetándolas fuera de indicación, afirmó Jennifer Kates, vicepresidenta sénior del grupo de expertos en salud KFF.

Las leyes de farmacias estatales también suelen adherirse a las recomendaciones de los CDC, impidiendo que los farmacéuticos administren una inyección fuera de etiqueta, añadió.

La Asociación Estadounidense de Farmacéuticos espera que los CDC incluyan una salvedad sobre la “toma de decisiones clínicas compartida” en sus recomendaciones para la población en general, según la vicepresidenta de Asuntos Profesionales, Brigid Groves. El grupo también insta a los gobernadores a emitir órdenes ejecutivas que amplíen la autoridad de los farmacéuticos para evaluar a los pacientes y administrar vacunas.

Contagios en aumento y cambios en políticas de vacunación

Kennedy publicó el miércoles en X que las vacunas “están disponibles para todos los pacientes que las elijan después de consultar con sus médicos”.

Las preguntas también surgen a medida que aumentan los contagios de COVID-19. La resultados positivos de las pruebas nacionales alcanzó casi el 10 por ciento la semana pasada, según los CDC.

Anteriormente, Kennedy dejó en el limbo los planes de salud al retirar las vacunas contra la COVID-19 de la lista de vacunas recomendadas por los CDC para mujeres embarazadas (en contradicción con las recomendaciones de la OMS) y niños que no representan un grupo de alto riesgo.

También incorporó a escépticos de las vacunas al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC, cuyas recomendaciones establecen los requisitos de cobertura bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.