‘El señor debe estar en la cárcel’: Oposición pide castigo para López-Gatell por manejo del COVID

La oposición en el Senado pidió cárcel para Hugo López-Gatell Ramírez, exsubsecretario de Salud y encargado del manejo de la pandemia Covid-19, y no premiarlo como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando es un “asesino” protegido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano recordaron que su estrategia dejó 800 mil muertes en el país.

Manuel Añorve, coordinador de la bancada del PRI, se pronunció porque se recule en el nombramiento del “sátrapa asesino”.

“El señor debe estar en la cárcel. Es un premio a los asesinatos que como consecuencia del manejo de la pandemia se dieron. Es un premio a la impunidad”, expresó en conferencia de prensa.

Adelantó que se presentarán denuncias ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar cuenta de estos antecedentes.

“Que tomen nota y prácticamente regresen ese nombramiento”.

¿Qué opinó el PRI del nombramiento de López-Gatell?

Los priistas recordaron que incluso buscó ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para buscar impunidad.

“Es un nombramiento del expresidente de la República con toda la intención de proteger a López-Gatell. ¿No quiso ser hasta jefe de Gobierno de la Ciudad de México? Lo que le urge es la impunidad, y se la están dando.

“Hay un manto de sospechosismo en este nombramiento. La presidenta Claudia Sheinbaum nunca se llevó bien con López-Gatell (cuando era jefa de Gobierno). Pareciera que la mano que mece la cuna en el gobierno siguen siendo López Obrador y su esposa, que parecen ser los padrinos políticos de López-Gatell para este nombramiento, es una vergüenza que México lleve a un tan indigno”, agregó la priista Claudia Anaya.

Movimiento Ciudadano protesta por nombramiento

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, en conferencia previa, recordó que cuatro de cada 10 muertes sucedieron por fallas en la gestión gubernamental, conforme se estableció en el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia del COVID-19 en México, integrada por un grupo interdisciplinario de especialistas

“Nos parece inadmisible —repito, y perdón por redundar— que un presunto criminal, que acreditó sobre todo su negligencia y su incompetencia, vaya a representar a nuestro país en la Organización Mundial de la Salud”

Recordó que su partido denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), y solicitará información sobre su estado, en tanto derivado de la denuncia del abogado Javier Coello Trejo, en la que se denunciaba homicidio por omisión, la fiscalía rechazó el caso argumentando que los hechos no constituían delito, pero un juez revocó la decisión.

“Y ordenó a la Fiscalía General de la República continuar con la investigación. Es decir, hasta este momento, en teoría, las investigaciones deberían seguir su curso. En teoría, el caso sigue abierto”.

El panista Marko Cortés también se pronunció, mediante la red social X.

“Es una burla para miles de familias mexicanas que perdieron un ser querido y absolutamente inaceptable”.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y quien en un inicio desmintió el nombramiento, aceptó su error y se congratuló del nombramiento.

“Le tengo admiración, respeto, estima. Ha sido muy golpeado por los medios, celebro la decisión, se le hace justicia porque habiendo cubierto una decisión tan importante estaba de bajo perfil. Los de la oposición (que lo llaman sátrapa y asesino) son culebras”, comentó en entrevista.

Consideró que las denuncias que se dieron en su contra fueron puro “golpeteo político”.

Además, desestimó que el no haber tenido una relación cercana con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sea incongruente con el nombramiento.

“Eso qué tiene que ver, el que haya diferencias no tiene que ver con que no reconozcas una trayectoria, una capacidad y un perfil altamente profesional. Yo me siento muy contento de que haya un acto de justicia y reconocimiento”, agregó.