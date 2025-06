¿Hugo López-Gatell representará a México ante la OMS? Esto sabemos del supuesto nombramiento

Luego de que se difundiera, a través de redes sociales, que Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud, había sido nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) el senador Gerardo Fernández Noroña anunció que siempre no.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado aseguró que no ha llegado ningún nombramiento sobre Gatell a la Cámara para ser aprobado, y señaló que se trata de una noticia falsa.

“Han estado manejando que se va a Ginebra, a la OMS, López-Gatell. Yo no tengo ninguna confirmación, porque además ese nombramiento pasa por aquí. Todo lo que tiene que ver con nombramientos al exterior tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores”, dijo Noroña, el sábado, durante su conferencia virtual.

Fernández Noroña expresó su admiración al epidemiólogo, pero remarcó que cualquier nombramiento internacional debe pasar primero por el Senado de la República para que los legisladores avalen la propuesta; sin embargo, el nombramiento de Hugo López-Gatell no llegó al Congreso.

“No hemos recibido ninguna propuesta en ese sentido. Me temo, y cuando digo me temo es porque yo le tengo reconocimiento y respeto a López-Gatell, que no es verdad. Aquí (al Senado) tiene que pasar, aquí tiene que llegar la propuesta. No ha llegado nada, nada. El Senado es el que tiene la facultad o la Comisión Permanente, cuando no está en sesión el Senado. Yo presidido tanto la Comisión Permanente como la Cámara de Senadores, entonces no hay tal”, expuso.

El sábado, María Elena Álvarez-Buylla, extitular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) felicitó a Gatell, a través de una publicación en X, por su nombramiento dentro de la OMS.

“Gran noticia para las políticas de salud pública nacionales y mundiales: El Dr. @HLGatell, cuya magnífica función, en el Gobierno de @lopezobrador, ayudó a salvar tantas vidas, ha sido nombrado por Gobierno de @Claudiashein representante de México ante OPS/OMS. ¡Enhorabuena!“, escribió la investigadora.

El exfuncionario fue el rostro más visible del manejo de la pandemia de COVID-19 en México, al desempeñar el cargo como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

López-Gatell ha sido criticado debido a que algunos consideraron que tuvo una mala gestión durante la pandemia.