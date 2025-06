PRI exige cuentas a CIBanco, Intercam y Vector; pide a directivos comparecer ante el Senado

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, anunció que su grupo parlamentario en el Senado presentó una solicitud para que los directivos de Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa comparezcan ante la Cámara Alta, luego de que Estados Unidos los señalara de lavar dinero para el narcotráfico.

Cabe recordar que las tres instituciones financieras fueron vinculadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el blanqueo de recursos para los cárteles mexicanos, incluidos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.

A través de un video en su cuenta de X, Moreno Cárdenas informó que el PRI en el Senado solicitó las comparecencias de los tres presidentes de los Consejos de Administración y directores de las instituciones bancarias, así como de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Estas instituciones están acusadas de presuntamente lavar dinero del crimen organizado. Es un tema de seguridad nacional, de confianza financiera y de protección a miles de mexicanas y mexicanos. No vamos a permitir el silencio ni la impunidad.”, escribió.

En su publicación, el priista también hizo un llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas al pueblo de México, aludiendo a la responsabilidad del Gobierno de República de informar lo que ocurre a los clientes de dichas instituciones.

“Es gravísimo lo que ocurre y este gobierno de la República y, como parece, ni está informado, ni sabe, ni investiga porque como siempre, o no tienen la información o no lo sabían”, dijo el líder del PRI ante conferencia con medios.

CNBV toma control temporal de CI Banco e Intercam Banco

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el regulador bancario de México, intervino para operar temporalmente CIBanco e Intercam Banco, una medida extraordinaria destinada a proteger a los clientes tras las acusaciones de lavado de dinero por parte de las autoridades estadounidenses.

Así lo informó este jueves en un comunicado, en el que anunció que reemplazará a las directivas de CIBanco e Intercam “con el fin de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de estas instituciones, dadas las posibles implicaciones para estos bancos de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.

CIBanco dijo en un comunicado que cooperaría con la intervención y aseguró a sus clientes que sus fondos estaban seguros bajo la ley mexicana.

“Colaboraremos en todo momento con las autoridades regulatorias tanto de México como de Estados Unidos, dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras, para abordar cualquier posible inquietud identificada por la CNBV y FinCEN”, afirmó.

¿Cómo se verán afectadas las operaciones financieras de CIBanco, Intercam y Vector?

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCEN) impuso a CIBanco, Intercam y a Vector Casa de Bolsa órdenes que prohibirán ciertas transferencias de fondos con entidades estadounidenses.

Vector, que no es un banco, no está sujeto a dicha intervención, ya que no mantiene depósitos. Las órdenes entran en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal de Estados Unidos. El sitio web del registro aún no incluye la publicación de las órdenes.

La decisión del regulador se produce en medio de riesgos de que los clientes puedan asustarse por las acusaciones, incluso cuando la presidenta Claudia Sheinbaum respondió desafiante a las medidas estadounidenses, argumentando que no ha visto evidencia que respalde las acusaciones.

Con información de Bloomberg.