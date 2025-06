¿Además de CIBanco, Intercam y Vector hay más bancos ‘en la mira’ de EU por lavado de dinero?

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ‘golpeó’ a tres instituciones financieras mexicanas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa serán bloqueadas en los próximos días en Estados Unidos, aunque hasta ahora rechazan los señalamientos del departamento estadounidense.

Incluso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respaldó a las instituciones financieras al asegurar que no recibieron alguna prueba para demostrar las operaciones para facilitar los pagos a empresas chinas para la adquisición de precursores químicos para la producción de fentanilo o el lavado de dinero de las organizaciones criminales con operaciones en México.

Pese a la falta de evidencia, este jueves, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decidió intervenir.

El regulador explicó que sustituirá a los órganos administrativos y sus representantes legales de las instituciones financieras, con el objetivo de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, por ello sustituirán.

¿Hay más bancos en la mira de EU por lavado de dinero? Esto sabemos

La periodista Janette Leyva Reus escribió en su columna para El Financiero '¿Serán más los bancos acusados por EU?’, que días antes de este anuncio, funcionarios del Departamento del Tesoro estuvieron en México en espera de lanzar la noticia.

Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que 300 empresas nacionales realizaron transacciones a empresas chinas señaladas de facilitar los precursores químicos a través de 10 instituciones financieras, entre ellas CIBanco, Intercam y Vector.

Es decir, que habría siete instituciones más “que han operado con esas mismas empresas que el vecino país acusa como intermediarios en la compra de drogas”, pero que ayer no fueron anunciados.

Janette Leyva Reus considera que este es un escenario adverso para todas las empresas mexicanas que operan de forma legal con chinas porque las autoridades estadounidenses estarían sobre ellos.

“Para muchos esto es sólo un primer aviso de lo que puede venir en el futuro, y afectar a una de las industrias que hasta ahora ha mostrado fortaleza como es la banca en México”, escribió la periodista Leyva Reus.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la investigación a CIBanco, Intercam y Vector?

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al anuncio que hizo el miércoles 25 el Departamento del Tesoro.

Insistió en que el gobierno de Estados Unidos no presentó pruebas sobre el presunto lavado de dinero.

“No hay pruebas, son dichos ¿De dónde está el lavado de dinero? ¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito. Ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba”, dijo en la conferencia de prensa de este jueves.