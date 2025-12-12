¿Hay ‘supergripe’ en México? Salud llama a vacunarse ante aumento de casos de influenza H3N2 en Europa y EU

La 'supergripe' H3N2 reporta casos en Europa y EU, y ha puesto en alerta a aeropuertos internacionales del mundo. Esto dijo México sobre su situación con la enfermedad. (Imagen ilustrativa)

La Secretaría de Salud confirmó que no se ha identificado ningún caso del virus de influenza A conocida como la súpergripe H3N2 subtipo K, una variante presente actualmente en Europa y Estados Unidos.

En un comunicado lanzado este jueves 11 de diciembre, las autoridades también pidieron a la población acudir a vacunarse para reducir riesgos durante la temporada invernal.

Según la tarjeta informativa difundida por la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene “un monitoreo y análisis permanente” para la detección oportuna de cualquier eventual caso.

La autoridad sanitaria insistió que, si bien el virus de influenza tipo A, conocido como súpergripe H3N2, es una de las variantes que circula cada año en el país, hasta ahora no existe evidencia de circulación del subtipo K dentro del territorio mexicano.

“El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y estados Unidos, no ha sido identificado en México”, resaltó la Secretaría de Salud.

La dependencia exhortó a las personas a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, especialmente contra COVID-19, influenza y neumococo.

Recordó que estas vacunas reducen riesgos, previenen complicaciones y protegen la salud pública.

Las autoridades señalaron que la vacunación en temporada de frío está dirigida prioritariamente a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades que las colocan en condición de riesgo, con el fin de disminuir complicaciones asociadas a infecciones respiratorias durante los meses de mayor circulación viral.

El comunicado añadió que la Secretaría de Salud se mantiene comprometida con la protección sanitaria y seguirá informando de manera “oportuna y transparente sobre cualquier actualización” relevante en torno a la vigilancia epidemiológica y enfermedades estacionales.

En la actual temporada invernal, los sistemas de salud del país han reforzado campañas de prevención y difusión ante el incremento esperado de virus respiratorios, incluido el de influenza, cuya actividad suele intensificarse entre diciembre y febrero.

La 'súpergripe’ H3N2 mantiene en alerta a países como el Reino Unido, donde las autoridades incluso recomiendan el uso de cubrebocas ante el incremento de contagios y de la ocupación hospitalaria.