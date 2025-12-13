¿Qué sabemos de Lenacapavir, el nuevo medicamento que con 2 inyecciones ayuda a prevenir el VIH?

Con sólo dos inyecciones al año, lenacapavir ayuda a prevenir la infección por VIH en personas de riesgo. (El Financiero/Shutterstock)

Desde su descubrimiento en la década de los 80, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha pasado de ser un diagnóstico temido, a una enfermedad que puede controlarse gracias a décadas de avances científicos. Aun así, el reto más grande sigue siendo cómo evitar nuevas infecciones.

El VIH es una enfermedad especialmente agresiva. Ataca directamente el sistema inmune y lo debilita poco a poco hasta dejar el organismo vulnerable a otras enfermedades graves. Pero hoy, un nuevo medicamento ofrece una alternativa prometedora para prevenirlo: el lenacapavir.

¿Qué es lenacapavir y cómo ayuda a prevenir el VIH?

Este medicamento pertenece a una nueva generación de fármacos contra el VIH. Es un inhibidor de la cápside, la estructura que envuelve y protege el ARN del virus junto con las enzimas que necesita para replicarse.

Hasta hace poco, el lenacapavir se utilizaba únicamente en personas ya infectadas, especialmente aquellas con resistencia a otros antirretrovirales. Pero en meses recientes, tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobaron su uso como profilaxis preexposición (PrEP), es decir, como tratamiento preventivo que toman personas que no están infectadas por el VIH para evitar el contagio.

Este medicamento está indicado para quienes corren un mayor riesgo de infectarse, como los trabajadores sexuales o quienes tienen una pareja seropositiva. La profilaxis preexposición ya estaba disponible desde 2019 pero requería tomar una pastilla al día.

La aprobación de este medicamento es un hito en la historia de la lucha contra el virus del VIH, pues por primera vez se ofrece una opción preventiva que no depende de una dosis diaria, sino de un esquema mucho más práctico: dos inyecciones subcutáneas al año.

Con sólo dos inyecciones al año, lenacapavir ayuda a prevenir la infección por VIH en personas de riesgo. (Purificación León/EFE)

¿Cómo actúa el lenacapavir en la prevención del VIH?

Según especialistas del Instituto de Química Médica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el lenacapavir se une directamente a la cápside del VIH, provocando su desestabilización. Esto bloquea al virus en dos momentos clave:

El transporte del material genético viral (ARN) al interior de la célula humana.

El ensamblaje y maduración de nuevos virus, impidiendo que se propaguen.

El resultado es un doble bloqueo que frena la replicación y limita la propagación del virus dentro del organismo. Esta característica lo convierte en un fármaco muy eficaz, incluso frente a variantes más resistentes.

¿Por qué importa tanto un tratamiento para el VIH de dos dosis al año?

Actualmente, el tratamiento tradicional para el VIH consiste en una pastilla diaria, y aunque es muy efectiva, enfrenta obstáculos comunes: olvido de las dosis, falta de acceso a centros de salud o estigma por llevar medicación visible.

Lenacapavir reduce muchos de esos problemas. Especialistas en enfermedades infecciosas destacan que un esquema de dos dosis al año puede:

Mejorar la adherencia, al eliminar la obligación de tomar pastillas.

Ofrecer mayor privacidad, evitando que otras personas asocien el medicamento con VIH.

Facilitar su uso a jóvenes y comunidades con barreras de acceso al sistema sanitario.

Garantizar una protección continua, sin altibajos por olvidos.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es la forma más grave de la infección provocada por el VIH. (Purificación León/EFE)

El VIH, un enemigo complejo

El virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus, es decir, utiliza ARN como material genético y requiere copiarlo a ADN para integrarse en las células humanas. Una vez dentro, infecta los linfocitos CD4, glóbulos blancos que coordinan la respuesta inmunitaria.

Con el tiempo, la destrucción de estas células debilita el sistema inmune, abriendo la puerta a infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. Cuando ese deterioro alcanza un punto crítico aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida), la forma más grave de la infección provocada por el VIH.

Afortunadamente, la expansión de la terapia antirretroviral ha reducido drásticamente el número de personas que llegan a desarrollar Sida. Pero la infección continúa, y sigue siendo fundamental prevenir nuevos contagios.

Lenacapavir: un paso adelante en la estrategia mundial contra el VIH

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha incorporado lenacapavir en sus nuevas directrices y recomienda su aplicación dos veces al año para personas con riesgo elevado.

Para su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, este medicamento representa “una muy buena opción” en un mundo donde aún no existe una vacuna contra el VIH.

Con información de EFE.