‘No voy a huir de mi pasado’: Charlie Sheen revela ‘adicción’ que lo llevó a contraer VIH y sufrir extorsión

El actor Charlie Sheen está más vigente que nunca. La próxima semana estrena sus memorias en un libro, además de un documental en Netflix, y en ambos comparte algunos pasajes desconocidos sobre su vida, como una ‘adicción’ que lo llevó a contraer VIH.

No es un secreto que el protagonista de la serie Dos hombres y medio tuvo un pasado marcado por sus adicciones a las drogas y encuentros sexuales, pero reveló situaciones más allá de lo que ya se conocía.

Como una persona ‘adicta al sexo’, buscó experiencias más allá de sus encuentros con mujeres y vivió algunas con varios hombres en la misma época que sufría por drogas.

Charlie Sheen comparte que vivió experiencias sexuales con hombres

En una entrevista con la revista People, que sirve como adelanto de todo lo que contará en su libro The Book of Sheen (se estrena el 9 de septiembre) y la docuserie de Netflix Aka Charlie Sheen (sale el 10 de septiembre), adelanta que aquellos encuentros fueron por la curiosidad de nuevas experiencias.

“Le di la vuelta a la tortilla”, dice sobre probar algo nuevo después de años de tener sexo con mujeres. Aunque se denomina como un hombre heterosexual, el tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo no es algo que le cause vergüenza, y por eso lo cuenta.

“No voy a huir de mi pasado ni a dejar que me domine”, le dice a People, donde además será portada la próxima semana.

Para el actor, tocar estos temas y mostrar su pasado sin filtros le resulta más liberador, pues por años guardó aquellas memorias por las que, incluso, varios hombres lo extorsionaron.

“Es jodidamente liberador… simplemente hablar de cosas. Es como si no hubiera pasado un tren por el lateral del restaurante. No hubiera caído un maldito piano del cielo. Nadie entró corriendo en la habitación y me disparó”, menciona el actor estadounidense.

¿Cuándo comenzó Charlie Sheen a tener sexo con hombres?

En otra conversación reciente, ahora para Good Morning América, explica que su ‘curiosidad’ inició en aquella época donde era adicto al crack, aunque no dio fechas aproximadas.

Sheen se sincera y menciona que, en aquella época, si no consumía drogas, buscaba sexo con otros hombres, algo que lo llevó de experiencias tanto positivas como negativas.

“Ahí nació, o se desató. Y en los momentos en que no consumía crack, intentaba lidiar con eso, asimilarlo. ‘¿De dónde salió eso? ¿Por qué pasó eso?’. Y finalmente me preguntaba: ‘¿Y qué?’. Algunas cosas fueron raras. Muchas fueron muy divertidas, y la vida continúa”, aseguró en el programa de TV.

Charlie Sheen contrajo VIH: Personas lo extorsionaron para no revelar información

Entre la adicción a las drogas del famoso y aquellos encuentros sexuales con hombres, el actor de Campamento de Locos contrajo VIH, mismo que trató de ‘ocultar’ por mucho tiempo.

Y literalmente, pagó un precio alto por eso, pues algunos de los hombres que entraban a su casa y veían su medicamento, extorsionaban al actor con revelar su padecimiento si nos les pagaba.

La suma de cuánto pagó por ‘silencio’, la menciona en una entrevista para la cadena ABC como “la cantidad suficiente para decir que millones (de dólaes)”, pues tenía temor de que se enterara la prensa de esa forma.

“Entonces me decía: ‘Vale, paguemos para mantenerlos callados’. Y esperaba que el asunto se quedara ahí, hacerlo ir, ¿sabes? Que se marchara”. Sin embargo, él mismo reveló en el programa Today, en 2015, que era positivo a VIH.

Ese mismo año dejó también su adicción a las drogas, y poco a poco su consumo de alcohol se redujo a tal grado que el mismo cuerpo ya lo rechazaba.

A partir de entonces, buscó resarcir sus errores y disculparse con aquellas personas a las que afectó con esas situaciones, como sus exesposas y sus hijas.