‘Un daño colateral’: Mauricio Herrera pierde movilidad en una pierna ¿por negligencia médica?

Mauricio Herrera explicó que a raíz de una operación de columna, perdió movilidad en la pierna izquierda.

Una negligencia médica (como la que sufrió el periodista Martín Arellano) llevó al actor Mauricio Herrera, de 91 años, a utilizar silla de ruedas, pues perdió la movilidad en una de sus piernas.

Pese al resultado de la operación, de la que sigue en recuperación, Herrera se muestra entusiasmado, sobre todo porque regresa al teatro con la obra Aquí entre dos.

Hace tiempo operaron al actor de la columna, pero accidentalmente intervinieron uno de sus nervios conectado a la pierna, que resultó afectado y por eso se le complica la movilidad inferior, asegura Shanik Berman.

¿Qué le pasó al actor Mauricio Herrera?

En una conversación con diferentes medios, el actor de El Privilegio de Amar compartió que gracias a la operación de columna a la que se sometió, perdió movilidad en la pierna izquierda.

Sin embargo, su salud se encuentra bien, solo es el detalle de que su movilidad se vio afectada por ese “daño colateral”, como él lo llamó.

El actor Mauricio Herrera actualmente se traslada en silla de ruedas. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

“Muy bien, estoy perfecto de salud. El pie es lo que me tiene molesto porque ahora que me operaron de la columna (…) un daño colateral fue el pie que me lo desconectaron”, explicó el primer actor mexicano.

Herrera explica que durante ese procedimiento, sufrió una dislocación en el cuello del pie, entre el tobillo y este, donde perdió el espacio por las maniobras de los médicos.

“Estoy tratando de recuperarlo (el pie) para poder caminar y eso es lo único que tengo”, asegura el reconocido histrión, con más de 50 años de trayectoria artística.

A diferencia de muchos actores de su edad que optan por el descanso, Mauricio Herrera no se ve retirado y comenta que lo único que lo alejaría de los escenarios es una enfermedad grave que le impida moverse o hablar, pero esto es algo temporal, asegura.

¿Cuál es el problema de Mauricio Herrera con una de sus piernas?

En la misma conversación con medios Herrera, quien estaba en silla de ruedas por lo mismo, muestra que la movilidad de una de sus piernas está limitada, por lo que necesita auxiliarse de otras cosas para subir y bajar de su silla.

Mauricio Herrera no puede mover bien uno de sus pies por un daño provocado tras una cirugía. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

“Este pie no puedo hacerlo así (flexionarlo). Le puse un alambre para que me lo detenga y pueda yo bajar y caminar”, subrayó.

Mauricio Herrera fue víctima de negligencia médica, aseguran

El programa Hoy fue uno de los que retomó aquella entrevista, y en conversación con sus compañeros, la periodista Shanik Berman asegura que en realidad fue una negligencia médica lo que provocó la pérdida de movilidad de Mauricio Herrera.

“Quiero decirles que Mauricio Herrera (…) si vas con los suficientes doctores, siempre encuentras a uno que te abre y te quiere lastimar. Entonces él se iba a operar la cadera, y cundo lo operaron, le cortaron el nervio de la pierna y ya no puede caminar”, asegura la exparticipante de La Casa de los Famosos México.

Herrera no señaló como tal negligencia, pero sí un daño que se provocó a raíz de aquella cirugía en que le operarían de la columna, sin especificar cuál era su malestar en esta área.