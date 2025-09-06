¿Quién era Martín Arellano Solorio, periodista que falleció en un hospital del IMSS?

Martín Arellano Solorio falleció en una clínica del IMSS luego de denunciar supuesta negligencia por las autoridades. (@Arellano_Mex)

Martín Arellano relató en redes sociales su agonía mientras luchaba por recibir atención médica adecuada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Mazatlán, Sinaloa, tras supuestamente sufrir un infarto.

Después de varias horas de intentar que las autoridades atendieran su caso, Martín Arellano falleció en el IMSS.

¿Quién fue Martín Arellano Solorio?

Martín Arellano Solorio fue un periodista originario de Sinaloa conocido por su crítica política.

Tuvo más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación, donde destacó por su labor en la denuncia del plagio a la periodista Guadalupe Lizárraga en el caso Isabella Miranda de Wallace.

A lo largo de su carrera, Arellano trabajó en diversos medios, entre ellos Tuister y Los Ángeles Press, algunos de los últimos donde colaboró.

Mantuvo su vida personal en privado, pero se sabe que tenía más de 50 años al momento de su muerte.

Estudió la Licenciatura en Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de diplomados en educación y marketing.

Cronología del intento de Martín Arellano por recibir atención médica

La primera publicación ocurrió el jueves 4 de septiembre, cuando Martín Arellano documentó su intento por recibir atención médica en el área urgencias de Hospital General de Zona No. 3 de Mazatlán.

A las 12:34 horas publicó un mensaje en el que informó que había sufrido un infarto y denunció la falta de atención en el IMSS.

Durante el día compartió varios mensajes que reflejaban su angustia y señaló que permanecía en espera de ser atendido.

Martín Arellano denunció la ineficacia del protocolo “Código Infarto” del IMSS, que debería garantizar atención rápida a pacientes con síntomas de paro.

A pesar de sus súplicas, pasó casi seis horas en un pasillo del hospital sin recibir la atención necesaria, de acuerdo con las actualizaciones que compartió sobre su caso.

Cerca de las 18:00 horas, su último mensaje reflejó la precariedad del sistema de salud, pero fue hasta después de las 02:00 horas del viernes 5 de septiembre cuando Martín Arellano falleció.

IMSS defiende actuación en la “atención” de Martín Arellano

Tras la muerte de Arellano, el IMSS emitió un comunicado en el que defendió su actuación y afirmó que el periodista recibió atención médica adecuada y que el protocolo “Código Infarto” fue activado.

La doctora Felicitas Obeso Aguirre, directora del Hospital General de Zona No. 3 del IMSS, presentó en orden cronológico una versión de cómo atendieron a Arellano. Sin embargo, esta presentó discrepancias con lo narrado por el periodista, lo que generó una ola de críticas en plataformas digitales.