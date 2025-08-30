Le sugirió bajar de peso y casi lo apuñala: Mujer agrede a médico del IMSS en Chihuahua

El ataque ocurrió en la clínica 4 del IMSS en Chihuahua; la agresora permanece en prisión preventiva. (Foto: Fiscalía de Chihuahua)

Una consulta médica casi termina en tragedia después de que una mujer, quien acudió a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), intentó agredir con un arma blanca al médico que la atendía tras recomendarle que bajara de peso.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio alrededor de las 9:00 de la mañana en la clínica número 4 del IMSS, ubicada en la colonia Ávalos, en la ciudad de Chihuahua, donde la paciente, identificada como Claudia T.G. asistió a una cita de rutina.

Mujer intenta apuñalar a médico del IMSS en Chihuahua

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Estatal de Chihuahua, durante la consulta, el médico que atendió a Claudia T.G. le indicó que sería conveniente reducir algunos kilos por razones de salud, lo que habría molestado a la paciente.

Fue entonces cuando la mujer de 45 años reaccionó de manera violenta al comentario que le hizo el profesional de la salud y, de manera sorpresiva, intentó apuñalarlo con una navaja, sin embargo, este logró protegerse con una silla para evitar la agresión y salvar su vida.

Según información del portal N+, el médico alcanzó a resguardarse para evitar lesiones graves y de inmediato fue auxiliado por personal de la clínica 4 del IMSS, quienes dieron aviso a las autoridades.

Luego de que el médico afectado interpuso la denuncia correspondiente, el pasado 23 de agosto un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos giró una orden de aprehensión contra la imputada.

Enfrenta cargos por tentativa de homicidio

Finalmente, el martes 26 de agosto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Claudia T.G., acusada del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Dada la gravedad del caso, el Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro determinó que permanecerá en prisión preventiva mientras avanza su proceso legal.

Aclararon que la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.

Su audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo el viernes 29 de agosto, donde fue presentada ante un juez para definir su situación jurídica.