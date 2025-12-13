Frente frío 21 ‘empapará’ el país este ‘finde’: ¿Qué estados tendrán fuertes lluvias y heladas?

Este fin de semana se prevén lluvias y frío debido a la llegada del sistema frontal 21 a México. (Cuartoscuro).

El maratón Guadalupe-Reyes llega con un frente frío debajo del brazo y es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este fin de semana llega el sistema frontal número 21 a nuestro país.

En un comunicado detallaron que el frente frío número 21 llegará a México por la frontera norte y noreste, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, además de lluvias y temperaturas de hasta -7.5 grados centígrados.

Frente frío 21 en México:¿Dónde lloverá?

Conagua informó que habrá lluvias y chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También se prevén lluvias muy fuertes en Tamaulipas y Chiapas.

“La masa de aire polar que impulsará al frente generará descenso de las temperaturas y bancos de niebla en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana”, explicaron las autoridades.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

Para el lunes el pronóstico meteorológico indica que habrá lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas; lluvias fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo, además de chubascos en Campeche y Yucatán.

La Conagua refirió que el frente frío número 21 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán el lunes 15 de diciembre, mientras que su masa de aire polar cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste de México.

Frente frío 21 en México:¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Debido al paso del frente frío número 21 se esperan hasta -7.5 grados centígrados en Temósachic, Chihuahua.

Además, de -5 a 0 grados centígrados en zonas serranas de Baja California, Sonora, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla, donde además habrá heladas.

Finalmente, en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca se esperan de 0 a 5 grados centígrados este fin de semana.

Para este fin de semana en la Ciudad de México se pronostica ambiente fresco con bruma en la región, y frío con bancos de niebla por las mañanas.

Por la tarde, habrá ambiente templado con lluvias aisladas; la temperatura mínima será de 9 a 11 grados centígrados y la máxima de 23 a 25 grados.