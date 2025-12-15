Tápate con doble cobija: CDMX tendrá un frío amanecer en estas alcaldías

En la CDMX se activó la alerta amarilla por las bajas temperaturas en el amanecer del martes 16 de diciembre.

La Ciudad de México tendrá otra mañana ‘helada’ el martes 16 de diciembre, de acuerdo con la alerta amarilla activada este lunes y debido al ‘doble frente frío’.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta por temperaturas frías pronosticadas para el 16 de diciembre, de 00:00 horas a las 08:00 horas.

Se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius (°C) para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero (GAM), Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Debido a las bajas temperaturas, las autoridades de Protección Civil recomiendan el uso de abrigos adecuados, el resguardo de mascotas de compañía por el frío, evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir agua, frutas y verduras, así como vacunarse para prevenir enfermedades respiratorias.

Otras recomendaciones son:

Tomar líquidos calientes para mantener la temperatura.

Utilizar ropa adecuada para el frío o varias capas.

para el frío o varias capas. No exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Tener especial cuidado con menores de edad y adultos mayores.

Frente frío 21 se extiende por el Golfo de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Conagua Clima, informó que el Frente frío número 21 se extenderá sobre el centro del Golfo de México hasta el noreste y oriente del país.

La interacción del frente frío con un canal de baja presión sobre el sureste causará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Puebla, Chiapas, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo y otras zonas.

Asimismo, para el martes 16 de diciembre, se prevén bajas temperaturas: