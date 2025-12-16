Línea A del Metro CDMX ‘desespera’ a usuarios: ‘Hay retrasos de 20 minutos hacia Pantitlán’

Usuarios del Metro CDMX reportan menor afluencia, pero los mismos retrasos este martes 16 de diciembre.

Usuarios de la Línea A del Metro CDMX se quejan debido a los retrasos de más de 20 minutos con dirección hacia Pantitlán e incluso cuestionan si hay servicio este martes 16 de diciembre.

Desde esta semana hay quienes ya iniciaron las vacaciones de invierno, por lo que hay menos gente en el transporte público; sin embargo, los pasajeros mantienen sus quejas por las fallas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

“Llevamos 20 minutos en línea A dirección Pantitlán y no hay metro”, dijo un usuario a través de redes sociales.

Hasta el momento, el Metro CDMX no informó sobre algún problema o falla que ocasione dichos inconvenientes.

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?

Los pasajeros se quejan debido a que aseguran que, sean vacaciones o no, la Línea 3 del Metro CDMX siempre tiene retrasos de algún tipo.

En esta ocasión, las fallas inician desde la estación terminal de Indios Verdes, donde los trenes se quedan detenidos por varios minutos.

“Qué onda con la línea 3 lo de siempre parándose a cada rato, dirección indios verdes van 20 min parados en Balderas”, dijo otra persona, por lo que los problemas son en ambos sentidos de la Línea.

De esta forma, los usuarios cuestionan cuándo se harán las remodelaciones necesarias para mejorar el servicio y con ello evitar posibles retrasos.

Pasajeros contaron que a pesar de haber menos gente, las fallas comenzaron desde Etiopía, donde el tren se detuvo e incluso se quedó parado entre las estaciones.

“En este momento la Línea 3 presenta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda”, fue la explicación que dio el Metro CDMX.

¿Por qué los trenes de la Línea 8 del Metro CDMX están detenidos?

La Línea 8 es otra de las que registran inconvenientes este martes, según las quejas de los pasajeros.

Por eso cuestionan los tiempos de espera dados a conocer por el Metro CDMX y aseguran que llevan más de 10 minutos detenidos.

Una situación similar ocurre en la Línea 12, donde los trenes tardan en salir de la estación terminal Tláhuac.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, en esta ocasión no hay Líneas del Metro CDMX con afluencia máxima debido a la temporada

Mientras que las que registran afluencia alta son la 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, A y B, con tiempos de espera que van de 4 a 6 minutos, aproximadamente.