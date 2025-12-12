‘Cántenle las mañanitas’: Usuarios del Metro de la Línea 3, 6 y 8 reportan retrasos de hasta 15 minutos

Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan lento avance en la Línea 8 la mañana de este viernes 12 de diciembre.

Las fallas que complican el avance entre Garibaldi y Constitución de 1917 iniciaron después de las 6:00 horas, cuando usuarios informaron que los trenes hacían base en las estaciones, es decir, se detenían por varios minutos y después retomaban su avance.

Pasaron varios minutos para que la administración informara a las personas inconformes que el servicio se vio afectado por “realizar el retiro de un tren para revisión”.

El Metro no aclaró si se trató de una avería en el tren desalojado o de una complicación en su operación. Sin embargo, esto provocó un servicio deficiente para las personas que se desplazan al interior de la capital del país.

“Dejen de pararse en cada estación, Línea 8”; “Línea 8 se para en cada estación, ¿piensan que tenemos todo el tiempo del mundo o qué?”; “Cámara L8, deja de hacer base en cada estación, ¡ya vámonos!”, fueron algunas de las quejas que circularon en redes sociales.

La molestia también radicó en que la administración no dio información oportuna sobre el tiempo de espera en la Línea 8, lo que habría ayudado a tomar una alternativa de transporte o salir con anticipación hacia el destino.

¿Qué pasa en las Líneas 3, 6 y 7 del Metro de la CDMX?

La Línea 8 del Metro de la CDMX no fue la única con afectaciones este viernes, según las quejas de los usuarios.

Cerca de las 7:00 horas, usuarios que transitaban por una de las rutas más utilizadas se quejaron porque llevaban 20 minutos de espera en la Línea 3 con dirección a Universidad.

“¿Qué pasa en la L3? Llevo 20 minutos en el andén de Indios Verdes y no avanza ninguno de los trenes”; “Se puede saber ahora qué pasa en la Línea 3. ¡A Universidad! Más de quince minutos esperando a que salga el del andén”, escribieron algunos usuarios.

En la Línea 6, que va de El Rosario a Martín Carrera, también hubo retrasos. Supuestamente, los trenes hacían base en cada estación.

Algunos usuarios que transbordaron en la Línea 7 (El Rosario–Barranca del Muerto) acusaron que los trenes avanzaban, pero a una velocidad mucho más lenta en comparación con la habitual.

Para las siete de la mañana, el Metro reportó una afluencia alta en la mayoría de sus estaciones y los tiempos de espera promedio eran de 5 minutos.